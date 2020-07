Dove si trova il Lago Piru dove è scomparsa Naya Rivera, l’attrice di Glee. Era a fare un giro in barca col figlio di 4 anni.

Ha interpretato Santana Lopez in Glee, Naya Rivera è un’attrice diventata ormai una star della televisione americana. Purtroppo però è scomparsa e le ricerche si sono fermate. La donna è scomparsa ieri, mentre faceva una gita in barca insieme al figlio di 4 anni. Pare si sia tuffata per un bagno, ma non è mai più tornata a bordo. Ora un team di sub, droni ed elicotteri hanno iniziato le ricerche sul Lago Piru, ma sembra che non ci sia niente da fare. Dove si trova questo lago? E cosa sappiamo sull’accaduto? Le ultime notizie dal caso di cronaca che ha il sapore di un thriller.

Dove si trova il lago in cui è scomparsa Naya Rivera

La star di Glee, Naya Rivera, potrebbe essere quindi affogata. La donna, 33 anni, era in gita in barca da sola con il bambino di 4 anni nel Lago Piru, nella Contea Ventura a pochi chilometri da Los Angeles. Una zona tranquilla, frequentata da altre persone e altri “barcaioli”. Proprio uno di loro ha visto il piccolo bambino addormentato nell’imbarcazione da sole e ha dato subito l’allarme. La preoccupazione era già scattata da qualche istante a terra quando la donna e il figlio non sono più stati visti tornare a riva e le ricerche sono partite immediatamente.

Cosa è successo sulla barca?

Purtroppo però è stato ritrovato solo il piccolo bambino che ha spiegato come l’attrice di Glee si sia tuffata in mare con lui per un bagno, ma non sia più tornata. Resta ancora da chiarire come il piccolo sia riuscito a tornare a bordo dell’imbarcazione.

Una scena di Glee con Naya

La carriera di Naya Rivera

Naya Rivera era un’attrice interessante il cui primo ruolo fu in compagni di Eddie Murphy. Quando approdò nel cast di Glee nei panni di Santana Lopez, la sua carriera spiccò il volo. Suo figlio Josey è nato dal matrimonio con Ryan Dorsey, ma i due hanno divorziato nel 2018 dopo averlo accusato di violenza domestica.

Alcuni giorni fa, sui social, aveva postato una frase che oggi assume tutto un significato diverso: “Non importa l’anno, la circostanza o le guerre che affrontiamo tutti i giorni, essere vivi è una benedizione. Rendi l’oggi unico.Il domani non è certo”.