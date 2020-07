Pipistrello dalle dimensioni umane sconvolge il web: “E’ Batman” – Foto

La foto di un pipistrello gigante scattata nelle Filippine lascia senza parole gli utenti del web, spaventati alla sola idea di trovarselo di fronte.

I pipistrelli sono animali che nell’immaginario comune hanno sempre suscitato un misto di fascino e timore. Su di loro sono nate diverse leggende, tra cui quella che ci potessero essere individui capaci di tramutarsi nel volatile e ghiotti di sangue umano (i vampiri chiaramente). Proprio questo misto di sensazioni verso i pipistrelli ha spinto la DC Comics a creare uno dei personaggi più iconici della storia del fumetto (Batman).

Il timore dei pipistrelli in Italia (ma anche nel resto del mondo) è ingiustificato ed è una fobia alla pari di quella per i ragni. I volatili infatti non attaccano l’uomo e raramente si avvicinano tanto da entrare a contatto con loro. Inoltre i pipistrelli si nutrono di insetti nocivi per l’ambiente e la loro presenza è un indicatore positivo per la “salute” dell’ambiente.

Pipistrello gigante sconvolge il web

Il timore potrebbe essere maggiormente giustificato se ci si trovasse di fronte alla razza di pipistrelli tipica delle Filippine. Questi chirotteri, infatti, hanno un’apertura alare di 1,7 metri, ed un corpo grande quanto quello di un cane di piccola taglia. Trovarselo di fronte può essere inquietante ed è questo quello che voleva fare capire un utente Twitter postando una foto del gigantesco animale.

Il ragazzo a commento del post Twitter scrive: “Vi ricordate di quando ho scritto che nelle Filippine abbiamo pipistrelli dalle dimensioni umane? Sì, questo ciò di cui stavo parlando. Nonostante le sue gargantuesche proporzioni, questo pipistrello è vegetariano e si nutre principalmente di frutta”.

Lo scatto è stato commentato da migliaia di utenti scioccati dalle dimensioni dell’animale. Uno di loro ad esempio scrive: “Madre santa, è Batman. Ha le dimensioni di un’essere umano”. Un altro confessa che lascerebbe il Paese se dovesse convivere con pipistrelli di quella dimensione, quindi aggiunge: “Questo pipistrello è più alto di me e sono impressionato e disgustato in egual misura”.