Massimo Boldi torna single: addio a Irene Fornaciari – VIDEO

L’attore Massimo Boldi torna single: addio a Irene Fornaciari, la giovanissima fidanzata che aveva presentato pubblicamente qualche mese fa.

“Cipollino” è tornato single: lo ha rivelato lo stesso attore Massimo Boldi, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’, raccontando anche le ragioni che hanno portato alla rottura. L’attore ha lasciato Irene Fornaciari, infatti, proprio mentre pianificavano le nozze.

Una scelta difficile e sofferta, ma legata al fatto che “potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto”. Quello che ha compiuto viene definito dallo stesso attore come un atto di onestà.

Ma c’è dell’altro: l’attore infatti non nasconde nemmeno che dopo ogni nuovo incontro riemerga poi il ricordo della moglie Marisa, scomparsa nel 2004. Una “nostalgia continua”, che l’attore non riesce a scrollarsi di dosso. In ogni caso, i rapporti con la ormai ex, Irene Fornaciari, restano buoni: “Io per lei ci sarò sempre. Le auguro di trovare la persona giusta, capace di darle tutto ciò che desidera”.