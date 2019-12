Irene Fornaciari: chi è la fidanzata di Massimo Boldi

Irene Fornaciari: chi è la nuova fidanzata di Massimo Boldi, l’amore per l’attore, il loro incontro, il rapporto coi figli dell’uomo.

Il noto attore comico Massimo Boldi, dopo la morte di Marisa (sua storica compagna), ha di recente trovato un nuovo amore. Si tratta di Irene Veronica Fornaciari, ben 34 anni più giovane di lui. La nuova fiamma di ‘Cipollino’ è bionda, occhi castani e con un grande sorriso. Sarebbe già riuscita in poco tempo a conquistare i figli dell’attore e avrebbe un bel rapporto con la figlia Marta.

Chi è Irene Fornaciari, nuova fidanzata di Massimo Boldi

Sorella del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari, la giovane Irene ha compiuto nel 2019 l’età di 40 anni e i due sembrano inseparabili. Il loro amore è documentato dalle tante foto su Instagram che la giovane donna ha pubblicato nel corso degli ultimi mesi. Massimo Boldi ha confessato a ‘Vieni da me’: “Mi piace come ragiona ma soprattutto come mi vuole bene”.

L’attore comico è stato sposato oltre trent’anni con Marisa Selo, sua moglie dal 1973, che purtroppo è venuta a mancare per un cancro nel 2004. Massimo Boldi ha spiegato in più occasioni che il ricordo della moglie resta ancora vivo. Irene Fornaciari invece non è mai stata sposata e ha un cane di nome Cocò. Tre i figli dell’attore: Micaela, Manuela e Marta. Il 13 novembre 2019, la coppia ha festeggiato l’anniversario del loro incontro.