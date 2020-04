Massimo Boldi, quarantena da solo: “Il Coronavirus castigo di Dio” – VIDEO

Quarantena da solo per il noto attore comico Massimo Boldi, che un mese fa ha visto per l’ultima volta Irene: “Il Coronavirus castigo di Dio”.

Il comico Massimo Boldi, dopo la morte di Marisa (sua storica compagna), ha di recente trovato un nuovo amore. Si tratta di Irene Veronica Fornaciari, ben 34 anni più giovane di lui. Ma in questo momento i due vivono separati.

Leggi anche –> Irene Fornaciari: chi è la fidanzata di Massimo Boldi

Lo ha spiegato l’attore a Libero: “Un mese fa, anzi di più, abbiamo fatto l’ultimo weekend insieme e le ho detto: ‘Non ci vedremo più, sento l’odore di imbroglio’. Meno male ci sono i telefoni”. L’attore ha aggiunto di aver “paura di morire”.

Leggi anche –> Coronavirus Italia: dati contagio Regioni del 20 aprile – LIVE

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Massimo Boldi non risparmia poi bordate al governo Conte: “Ritengo questo Coronavirus un castigo di Dio. Un po’ esagerato…Il virus è arrivato ora che abbiamo un governo debole, che fa quello che si può: ossia nulla. Il nostro è un governo fatto da dilettanti non votati. Solo i 5 stelle sono stati votati, gli altri si sono aggregati. Fossi stato in Conte, davanti ad una situazione così, avrei lasciato […] E forse avrebbero sostituito qualche ministro con personaggi più d’esperienza”.