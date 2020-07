Non perde mai il sorriso Mara Venier. L’interazione diretta con il suo pubblico per lei è fondamentale. Ecco spiegato il motivo di questo scatto particolare.

Shooting di Mara Venier su Instagram Foto dal webArchiviato il suo secondo anno al timone di ‘Domenica In’, per Mara Venier è ora tempo di pensare alle vacanze ed al relax. Zia Mara anche in questa stagione televisiva giunta a conclusione ha saputo tenere incollati milioni di italiani davanti allo schermo.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker di nuovo mamma? Ecco la sua risposta

L’Auditel ha premiato lei ed il suo programma domenicale ad ogni puntata, grazie alla esperienza ed alla disinvoltura mostrate davanti alle telecamere. Ma soprattutto a fare la differenza è stata la schiettezza della 69enne conduttrice televisiva veneziana. Che anche nelle situazioni più difficili e negli imprevisti ha sempre saputo cosa fare per uscirne con una risata. Le ultime settimane di diretta non sono state facili per la Venier, a causa di un infortunio ad un piede dal quale ancora non è guarita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Strefano De Martino e Alessia Marcuzzi: “Qualcuno in famiglia ha parlato”

Mara Venier, prosegue il recupero dall’infortunio

Lo scorso 4 luglio Mara ha postato uno scatto che la ritrae sul terrazzo della sua casa di Roma mentre è ancora alle prese con le stampelle. E c’è anche un’altra foto nella quale lei è seduta con il suo nipotino in braccio e con il piede ancora immobilizzato. I suoi tanti fans continuano a farle gli auguri per una pronta guarigione. Lei non perde il buonumore e si concede anche uno shooting fotografico davvero di classe. La vediamo in uno scatto in bianco e nero dall’alto valore artistico ed estetico. Ed è inutile dire che i complimenti giungono a frotte.

LEGGI ANCHE –> Romina a Domenica In | abbraccio che fa discutere con la Venier

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 😜 @giovanni_gastel #giovannigastel Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 6 Lug 2020 alle ore 11:39 PDT