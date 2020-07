Strefano De Martino e Alessia Marcuzzi: “Qualcuno in famiglia ha parlato”

La bomba sul flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi è stata lanciata qualche giorno fa. Giovanni Ciacci ad Ogni Mattina rivela chi ha parlato riguardo la coppia.

Il sito di gossip Dagospia aveva lanciato la bomba in questi giorni riguardo il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ed è diventato uno degli argomenti più cliccati sul web. Nonostante l’ex ballerino di Amici, Stefano, abbia prontamente smentito, il sito continua a sostenere la relazione amorosa clandestina che avrebbe portato alla rottura con Belen Rodriguez.

LEGGI ANCHE -> Belen tradita da Stefano De Martino? Alessia Marcuzzi risponde sui social

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino, come Belen ha scoperto il flirt con la Marcuzzi?

Ma perché il sito di gossip di Roberto D’Agostino continua a insistere sulla relazione amorosa nonostante la smentita di De Martino? La risposta è stata fornita nella puntata di oggi di “Ogni Mattina“, da parte di Giovanni Ciacci: “Secondo il mio modestissimo parre vuol dire che qualcuno in famiglia ha parlato. Qualcuno di una delle tre famiglie ha parlato con il sito“. Il costumista e consulente di immagine ha una rubrica all’interno della nuova trasmissione condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola, attraverso la quale commenta i look dei personaggi dello spettacolo. Nella puntata di oggi, 6 luglio 2020, ha voluto dedicare uno spazio al presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi, l’addio su Instagram: “Mi hai fatto piangere…” | FOTO

La difesa di Adriana Volpe per la collega Alessia Marcuzzi

Giovanni Ciacci ritiene che, la prossima settimana, usciranno delle interessanti dichiarazioni sul presunto flirt, smentito da Stefano De Martino. La conduttrice Adriana Volpe, che aveva ospitato in puntata anche Andrea Denver, ha prontamente difeso la collega Alessia Marcuzzi: “Io difendo Alessia a spada tratta per presa di posizione“, ha dichiarato. Ciacci l’ha interrotta, replicando che: “Da questa mattina il web su Alessia Marcuzzi è completamente impazzito, è cambiato moltissimo e le parole sono altre“. Ma Adriana non ci sta e ribatte: “Ma non se lo merita! Tempo al tempo, vedrai come stanno le cose. Io ne prendo le distanze, non so quello che dici“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!