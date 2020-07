Michelle Hunziker di nuovo mamma? Ecco la sua risposta

Da tempo si rincorrono indiscrezioni varie su una nuova gravidanza di Michelle Hunziker. Ma la conduttrice spiega di voler dare la “priorità alla famiglia”.

Da tempo negli ambienti del gossip si mormora di una presunta nuova gravidanza di Michelle Hunziker. La showgirl di origine svizzere infatti ha una figlia Aurora nata dalla relazione con Eros Ramazzotti, ma è attualmente sposata con Tomaso Trussardi, con cui ha avuto Sole e Celeste. Lei e il consorte hanno intenzione di allargare la famiglia con altro figlio sì o no?

A rispondere all’interrogativo è stata la stessa Michelle Hunziker durante una diretta su Instagram con il Corriere della sera: “Un figlio? Per il momento no -ha detto -, do la priorità alla famiglia, sono già mamma di tre splendide figlie, le più piccole mi danno da fare fisicamente perché sono pieni di vitalità mentre la grande, ha 23 anni e mi dà da fare di cuore e di testa. Poi io ho 43 anni, non sono giovanissima, se viene ben venga…”. Mai dire mai, dunque.

Gioie e dolori di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è anche tornata a parlare del caso Giovanna Botteri: nelle scorse settimane infatti, come molti ricorderanno, durante un servizio di Striscia la notizia doppiato proprio dalla conduttrice si è ironizzato sul look della giornalista. Da allora in tanti hanno preso le difese dell’inviata Rai e si sono scagliati contro la showgirl.

“Sono rimasta sconvolta dalla quantità dalla quantità delle offese e cattiverie, anche minacce di morte a me, alla mia famiglia, a mia figlia Aurora – ha confessato Michelle Hunziker -. Poi dopo il video di Giovanna Botteri i leoni da tastiera si sono calmati”. Ma nei pensieri della Nostra ci sono anche le vacanze… “Sono tornata nei luoghi della mia infanzia – ha raccontato -, il mio collegamento con l’Italia era la Romagna, per me Gatteo a Mare erano le Maldive”.

EDS