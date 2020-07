Il passato e Stefano De Martino sono già alle spalle, Belen Rodriguez bacia un altro e lo scatto finisce sulla prima pagina di ‘Chi’. “Lo aspettavano tutti”.

Scatta il bacio tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Il settimanale ‘Chi’ pubblica nella copertina del numero di questa settimana il contatto bollente tra i due. E non esita a scrivere di “bacio che tutti aspettavano”.

La 35enne showgirl originaria dell’Argentina cerca di lasciare in maniera definitiva il suo passato con Stefano De Martino alle spalle. E va avanti. Dopo i post su Instagram incentrati sul “vero amore”, con tanto di frecciatine più o meno velate dirette allo stesso De Martino, ecco che ora lei volta pagina. In maniera brusca, netta e forse anche inaspettata dai più. In molti non pensavano che lei potesse aprirsi già così ad un altro uomo. Ma il gossip pazzo che imperversa sul conto di De Martino potrebbe avere fatto da spinta propulsiva. E persuaso la sudamericana a troncare subito e di netto con ciò che è stato.

Belen Rodriguez, ‘Chi’ ci svela chi è Gianmaria Antinolfi

