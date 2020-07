Belen Rodriguez e Nina Moric, la pace all’Anema e Core di Capri

Belen Rodriguez e Nina Moric hanno trascorso la serata alla taverna vip Anema e Core di Capri. Le due si sono lasciate andare a canti e balli insieme.

Tra Belen Rodriguez e Nina Moric non scorre buon sangue e non è una novità. Le due sono state entrambe impegnate con il paparazzo dei vip Fabrizio Corona, con cui la modella croata ha un figlio, Carlos. Ieri si sono rincontrate entrambe nella famosa taverna frequentata dai vip “Anema e Core” di Capri, per il compleanno di Gian Maria Antinolfi.

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino, come Belen ha scoperto il flirt con la Marcuzzi?

LEGGI ANCHE -> Belen a Capri da Gian Maria Antinolfi: nuovo amore per la showgirl?

Belen Rodriguez ha trascorso il fine settimana a Capri dalla nuova fiamma Gian Maria Antinolfi, per festeggiare il compleanno di quest’ultimo. Ieri la neo coppia è arrivata nella taverna super frequentata dai vip “Anema e Core“, mano nella mano. La showgirl argentina si è divertita a cantare sul palco accompagnata dalla band composta da Guido e Gianluigi Lembo, bellissima nel suo abito bianco virginale. Nella taverna c’era anche l’acerrima nemica della Rodriguez ed ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric. La modella croata era in compagnia della sua nuova fiamma, di cui si sa ancora pochissimo, e si è divertita a cantare sulle note di “I love you baby“. Dopo, sono arrivati gli abbracci e i baci con Belen.

LEGGI ANCHE -> Belen, la showgirl argentina è a Napoli: incontrerà De Martino?

Rapporto difficile tra Nina Moric e Belen Rodriguez: da nemiche a complici

Belen e Nina, dopo anni, sembrano aver finalmente deposto l’ascia di guerra. Le due si sono abbracciate e baciate più volte e sembravano ridere e scherzare all'”Anema e Core” di Capri dopo anni di liti e accuse. Ricordiamo la causa civile in cui Nina era stata condannata a una multa per aver chiamato “viado” la showgirl argentina, accusata a sua volta di girare nuda per casa ai tempi della sua relazione con Corona e di avere un rapporto inappropriato con il figlio Carlos. Oggi tutto questo, però, sembra acqua passata.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!