Belen confessa: “Sono felice”, ma viene attaccata: “Ipocrita”

La showgirl Belen Rodriguez confessa su Instagram: “Sono felice, e voi?”, ma viene attaccata da una follower: “Ipocrita, di Stefano non ti frega nulla”.

“Sono felice, e voi?”, questa la domanda che Belen Rodriguez porge ai suoi follower in un post apparso poco fa sul suo profilo Instagram. Sono decine e decine i commenti che le arrivano in pochissimi minuti.

Per la maggior parte dei casi, si tratta dei commenti dei fan della nota showgirl, che sottolineano come sia molto bella. In particolare, qualcuno punta sulla semplicità e sull’umiltà della bella argentina, diventata un simbolo per il mondo dello spettacolo in Italia.

La showgirl Belen attaccata perché dice di essere felice

I commenti riguardano però anche la fine del suo rapporto con Stefano Di Martino. Se per molti le responsabilità sarebbero del marito, non manca però chi contesta Belen Rodriguez, sostenendo che probabilmente a lei del giovane ballerino non sarebbe mai importato nulla. La coppia, peraltro, si è divisa già due volte in maniera seria e ha un figlio di nome Santiago.

Uno dei commenti è durissimo nei confronti della showgirl, che viene definita “ipocrita” per quelli che sarebbero i suoi comportamenti nella vicenda. “Deve fare la superiore, invece fa solo la figura dell’ipocrisia”, è infatti il commento di una utente. Questa poi aggiunge: “Oppure non le è mai fregato nulla del marito!”.