Uomini e Donne, Andrea Melchiorre di nuovo single: “Con Olga è finita”

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre, sembra essere tornato nuovamente single. Dà l’annuncio della fine della storia con Olga Kosenko.

Per settimane si è speculato della fine della liason tra Andrea Melchiorre, ex corteggiatore a Uomini e Donne di Valentina Dallari e la modella russa Olga Kosenko. Stanco dei tantissimi pettegolezzi sul loro conto è stato il web influencer di ventinove anni a chiarire la vicenda e dire come stanno le cose. Rompe il silenzio per rispetto dei suoi follower di Instagram che lo seguono ogni giorno.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne choc, incidente Cecilia Zagarrigo: le sue condizioni

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Giovanna Abate si arrabbia: “Non ci siamo proprio”

Andrea Melchiorre, ex tentatore di Temptation Island, ha rotto il silenzio dichiarando di essere tornato di nuovo single. Svela che la sua storia è finita da mesi, precisamente da marzo e, pertanto, prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus. “Le relazioni iniziano e finiscono. Tutto qui, ognuno va avanti con la sua vita“, così ha dichiarato su Instagram. La storia d’amore con Olga Kosenko è durata due anni con il primo incontro avvenuto nel 2018, grazie a degli amici in comune. Melchiorre si è sempre definito molto innamorato dell’ex ragazza e in più occasioni aveva parlato di matrimonio e figli. Evidentemente, però, le cose tra i due non hanno funzionato. L’ex di Uomini e Donne, prima di conoscere la Kosenko, ha avuto una relazione con Valentina Dallari e poi con altre due corteggiatrici del programma di Maria De Filippi: Giulia Latini e Martina Luchema.

LEGGI ANCHE -> Anna Munafò: fiocco azzurro per l’ex tronista di Uomini e Donne

Come sono i rapporti tra Andrea Melchiorre e Olga Kosenko?

Olga Kosenko ha dichiarato su Instagram che i rapporti con Andrea Melchiorre sono ottimi e che entrambi hanno ancora molta stima l’uno per l’altro. Melchiorre dopo l’esperienza a Uomini e Donne ha partecipato a Temptation Island 2017, dove è stato il tentatore di Sara Affi Fella. In seguito, si è dedicato ai social network e al mondo della moda. Da poco, si dedica insieme a Mattia Marciano, altro ex tronista del Trono Classico, per la promozione di alcune strutture turistiche della Costiera Amalfitana.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!