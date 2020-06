Uomini e Donne, Giovanna Abate si arrabbia: “Non ci siamo proprio”

Nuove rivelazioni per Giovanna Abate che si è rilassata al mare dopo il lavoro. A casa ha fatto una nuova scoperta davvero incredibile: ecco cosa

L’ex tronista di Maria De Filippi, Giovanna Abate, si è rilassata qualche ora al mare durante la pausa dal lavoro. Ma quando è tornata a casa la stessa fidanzata di Sammy Hassan ha fatto una scoperta davvero incredibile: non si è abbronzata. E così sul suo profilo Instagram si è lasciata andare in uno sfogo: “Questa storia però deve proprio finire…Non ci siamo proprio…Io sono stata almeno un’oretta al sole sdraiata…Pensavo che dopo la doccia avrei visto risultati…Invece nulla. Melanina non mi vuoi proprio aiutare…”. E così ha confuso anche il termine melanina con la melatonina commettendo una gaffe.

Uomini e Donne, le scuse di Giovanna Abate

Successivamente ha pubblicato un altro video in cui ha ammesso di aver commesso l’errore: “Mi sto rendendo conto che io e il sole siamo due mondi totalmente diversi…La melatonina, Giovanna, aiuta il sonno…La melanina aiuta ad abbronzarsi…Ripeti Giovi grazie…”. Per quanto riguarda la sua vita privata ci sarebbero nuovi rumors per quanto riguarda la crisi tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. I due non si vedono spesso insieme sui social e questo