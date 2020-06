Anna Munafò: fiocco azzurro per l’ex tronista di Uomini e Donne

La star del programma più seguito su Canale5 Anna Munafò è diventata nelle ultime ore mamma di un bel maschietto. Scopriamo insieme le ultime notizie.

Sono momenti di estrema gioia per l’ex tronista del programma più seguito di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ieri, domenica 21 Giugno, è nato sotto il segno del Cancro un bellissimo maschietto. L’annuncio arriva da mamma Anna stessa, tramite un post su Instagram. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul nascituro e sulle parole della Munafò.

Si chiama Michael il piccolo, accolto subito dall’affetto di entrambi i genitori, Anna Munafò e Giuseppe. I due sono convolati a nozze lo scorso dicembre, e la loro è una bellissima storia d’amore. Il legame che li unisce è forte ed importante. L’ex modella siciliana e il marito hanno infatti valutato prestissimo l’idea di allargare la famiglia, e si sono sposati subito dopo aver appreso la notizia della gravidanza di Anna. Giuseppe sembrerebbe non fare parte del mondo dello spettacolo, e da qualche tempo anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di trascorrere la propria vita per un po’ lontana dal grande schermo.

Anna Munafò: il post su Instagram dopo il parto

L’annuncio della nascita del piccolo Michael arriva tramite un post sul social più in voga del momento. È un tenerissimo scatto postato su Instagram a scatenare i commenti e i like dei follower di Anna Munafò. Nella foto sono ritratti mamma Anna e papà Giuseppe, appoggiati sul lettino dell’ospedale, e il piccolo Michael tra le braccia della madre. “21/06/2020 arrivi tu.” ha scritto la donna in descrizione. Cullato dall’amore dei due emozionati genitori, il piccolo Michael rappresenta un nuovo inizio per la giovane coppia.

