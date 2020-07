La conduttrice Georgia Luzi ha mosso delle accuse gravi contro un collega, senza fare il suo nome. In molti hanno speculato su Pierluigi Diaco ed arriva la replica.

La conduttrice e attrice Georgia Luzi, nelle scorse ore, ha scritto un post di denuncia su Instagram nei confronti di alcuni colleghi con i quali ha lavorato in passato. Uno di questi, presumibilmente, le “lanciò una sedia“. I rumors hanno subito pensato che si riferisse all’attuale conduttore di “Io e Te“, Pierluigi Diaco, con il quale condusse nel 2010 “Uno Mattina Estate“.

LEGGI ANCHE -> Georgia Luzi, accuse gravissime contro un collega: parla di Diaco?

LEGGI ANCHE -> Diaco piange in diretta: “Se ho perso la pazienza, chiedevo aiuto” | VIDEO

Il giornalista Pierluigi Diaco ha risposto alle accuse che Giorgia Luzi ha mosso nei confronti di alcuni suoi ex colleghi e che, per molti opinionisti, si riferivano a lui. “Resisterò a questo schifoso linciaggio mediatico. Se qualcuno osa sostenere che avrei tirato una sedia ad una conduttrice con cui ho condiviso l’esperienza di #unomattinaestate nel 2010, passo alle azioni legali. Ora basta“. Così ha esordito Diaco su Twitter, scatenando un ben più grande polverone mediatico. Selvaggia Lucarelli, ad esempio, ha scritto un lungo editoriale su Tpi contro il collega, definendolo di poco talento, antipatico e autoreferenziale. Ma il “linciaggio mediatico” non si ferma alla denuncia pubblicata dalla Luzi sul popolare social Instagram, perché ultimamente il conduttore è al centro di parecchie polemiche a causa di alcune escandescenze, per le quali ha dovuto scusarsi pubblicamente in tv.

LEGGI ANCHE -> Pierluigi Diaco, nuovo attacco ad Alberto Matano: “Sleale con Lorella Cuccarini”

Pierluigi Diaco: “Alberto Matano è stato sleale”

Negli scorsi giorni Pierluigi Diaco è stato discusso per la sua presa di posizione nei confronti di Alberto Matano. Inizialmente sono emerse delle indiscrezioni sui media che hanno riportato un forte diverbio avvenuto in Rai tra i due giornalisti, poi Diaco è intervenuto in prima persona sostenendo che non fosse avvenuta alcuna lite.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Ha spiegato, però, che avrebbe detto che Matano si era comportato in maniera “sleale” nei confronti della collega Lorella Cuccarini, ma che tra i due non c’era stata alcuna “furiosa lite“.