Pierluigi Diaco spiega la sua posizione sostenendo di ritenere sleale il comportamento tenuto da Alberto Matano nei confronti di Lorella Cuccarini.

La querelle tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano continua a tenere banco sui siti ed i giornali di gossip. L’ultima indiscrezione riferisce che il conduttore de ‘La Vita in diretta’ si sarebbe scontrato con Pierluigi Diaco fuori dagli studi della Rai ed in presenza dei dirigenti. Secondo la voce ci sarebbe stata una vera e propria lite con urla e insulti, ma si tratta della verità?

A chiarire la situazione ci ha pensato il conduttore di ‘Io e te’ con un post pubblicato su Twitter. Diaco è venuto a conoscenza dell’indiscrezione ed ha voluto innanzitutto chiarire il suo punto di vista sulla querelle Cuccarini-Matano: “Alberto Matano è stato sleale con l’amica Lorella Cuccarini…Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato…”.

Pierluigi Diaco: “Nessuna lite con Matano”

Insomma il conduttore non smentisce di aver preso una posizione netta contro Matano, ma al contempo smentisce che questo scambio di opinioni si sia evoluto in una lite furiosa: “Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai…Mi chiedo come faccia a circolare un’indiscrezione falsa…Dettata da chi?”. La divergenza d’opinione tra i due, dunque, è stata ingigantita per generare maggiore clamore sull’accaduto. Chi sia stato a modificare i fatti, però, è un mistero.

Intanto il giornalista Giuseppe Candela ha preso una posizione netta in difesa di Alberto Matano. Questo infatti trova ingiusto l’attacco subito dal conduttore e lo dice senza mezzi termini: “Prima l’attacco di Lorella Cuccarini, ora la bassezza di Pierluigi Diaco. Matano è fin troppo signore a non replicare…”.