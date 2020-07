Un giovane morto trovato senza vita nella sua auto dopo alcuni giorni. Non si sa cosa stesse facendo lì e c’è anche un dettaglio importante riguardo al decesso.

È mistero sul ritrovamento di un giovane morto ed il cui corpo è stato rinvenuto a diversa distanza da casa. Lui si chiamava Rocco Panetta, proveniva dalla Calabria e più precisamente da Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Ma viveva a Collalto Sabino, nel territorio di Rieti.

Lì il ragazzo lavorava al centro distribuzione Amazon che sorge a Passo Corese. Rocco era sparito da alcuni giorni e senza apparente motivo. Le ricerche scattate dopo le segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine da parenti ed amici si sono concluse con l’epilogo che mai nessuno avrebbe voluto vedere. Il reperimento del cadavere risale alla giornata di giovedì 2 luglio, con Rocco riverso privo di vita all’interno della sua auto. La vettura era parcheggiata per le strade di Roma. E sembra che il giovane morto non avesse contatti significativi nella Capitale. Per questo risulta strano l’aver trovato il suo cadavere lì. L’ultima volta che la famiglia del 27enne aveva avuto un contatto con quest’ultimo era stato domenica 28 giugno.

Giovane morto, il corpo ritrovato nella sua auto lontano da casa

Poi da lì niente più, con il ragazzo che è sparito dalla circolazione tutto d’un tratto senza potere essere raggiunto nemmeno telefonicamente. Accanto al corpo c’erano dei blister vuoti che indicano la possibile assunzione di alcuni medicinali. Ora indaga su questa circostanza potenzialmente delittuosa la Procura della Repubblica di Roma. Infatti, sia che si tratti di suicidio, sia che si stia parlando di omicidio, ci sono tutti i crismi per legittimare una inchiesta per altro già aperta. E che avrà il compito di fornire delle risposte concrete su quanto accaduto. Disposto lo svolgimento di una autopsia, che pure dovrà fornire dei dettagli certi. Intanto le forze dell’ordine hanno preso in disamina le riprese estrapolate da alcune telecamere di sicurezza installate in strada.

