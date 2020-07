Tigre allo zoo assale ed uccide una dipendente | visitatori sgomenti

Gravissimo incidente con una tigre allo zoo che perde il controllo e si scaglia contro una dipendente. La donna era entrata nel recinto, poi l’improvviso dramma.

Una tragedia scuote la zoo di Zurigo, con una donna uccisa da una tigre all’improvviso. Lei era una dipendente della struttura, che ospita molte altre specie di animali anche esotiche. E tra queste non mancano esemplari capaci di fare del male alle persone quando seguono il loro istinto predatorio.

LEGGI ANCHE –> Bambino ucciso | abbandonato e poi sbranato dai varani

Purtroppo è stato questo il caso. Una tigre siberiana ha assalito una lavoratrice di 55 anni dello zoo che svolgeva la professione di addetta alla cura degli animali. Una volta entrata nel recinto, il grosso felino l’ha puntata e nel giro di pochi secondi si è scagliato contro la donna. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato 4 luglio, attorno all’ora di pranzo. Subito è scattato l’intervento da parte di due squadre che hanno dovuto attirare l’animale feroce all’esterno del recinto e renderlo innocuo. Per poi prestare subito soccorso alla dipendente. Ma purtroppo per lei già non c’era niente da fare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Squalo uccide uomo | la vittima viola quarantena per fare surf | FOTO

Tigre zoo, l’incidente succede davanti a diversi turisti

La donna uccisa da una tigre ha ricevuto lesioni gravissime in parti vitali. I predatori del resto seguono il loro istinto e sanno dove colpire per uccidere. Mai l’animale in questione aveva mostrato segni di aggressività o si era resa autrice di episodi pericolosi nei quali l’incolumità dei dipendenti dello zoo potesse sembrare compromessa. Purtroppo quando l’incidente ha avuto luogo, la struttura era aperta a turisti e visitatori. Alcuni di essi hanno assistito dal vivo a quanto di orribile successo. La direzione ha fatto sapere di avere messo subito a disposizione per loro una unità di supporto psicologico.

LEGGI ANCHE –> Coccodrillo uccide donna | “Lei lo ha provocato”