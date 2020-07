Tre speleologi bloccati in grotta in Abruzzo. Scattati i soccorsi da diverse ore, la vicenda giunge a conclusione. E purtroppo non è finita bene.

Si conclude con una tragedia purtroppo già messa in preventivo la vicenda dei tre speleologi bloccati in una grotta in Abruzzo. La vicenda arriva dalla Risorgiva di Roccamorice, in provincia di Pescara.

I tre uomini si erano organizzati per una escursione nei cunicoli sotterranei naturali della zona. Purtroppo tutti loro hanno fatto perdere le loro tracce, finendo in grave difficoltà. Hanno comunque fatto in tempo ad avvisare il Soccorso Alpino e Speleologico. Nel primo pomeriggio il gruppo non risultava più reperibile.

Speleologi bloccati in grotta, operazioni rallentate dalla presenza di acqua

Intorno alle 16:00 i soccorritori hanno ricevuto una chiamata di emergenza, mettendosi subito al lavoro per cercare di rintracciare i tre speleologi bloccati in grotta. Come fatto sapere dalla AdnKronos, i Vigili del Fuoco hanno dovuto affrontare delle notevoli difficoltà ambientali per portare a termine le operazioni di recupero. Purtroppo c’è voluto del tempo per fronteggiare la presenza di acqua all’interno della caverna nel sottosuolo dove si trovava il gruppo. Si è reso necessario l’impiego di alcune idrovore per fare scendere il livello dell’acqua e potere poi procedere con il salvataggio. A morire è un uomo originario della località di Arielli, in provincia di Chieti. Si tratta di un esperto speleologo con diversi anni di escursioni alle spalle. E purtroppo è solo l’ultima delle tragedie di questo tenore che hanno avuto luogo negli ultimi tempi.

