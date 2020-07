Voli low cost: le ultime offerte per viaggiare ad agosto da Ryanair. Tutto quello che bisogna sapere.

Mentre entriamo nel pieno della stagione estiva e i confini tra i Paesi europei riaprono, arrivano nuove offerte di voli low cost per le vacanze. Tra le compagnie aeree sempre pronte con nuove occasioni e promozioni c’è Ryanair che ha lanciato nuovi sconti su suoi voli per viaggiare durante il mese di agosto. Occasioni di cui approfittare subito se avete in programma un viaggio per questo mese tipicamente dedicato alle vacanze e ancora non avete prenotato.

Le nuove offerte di Ryanair sui propri voli low cost scadono il 16 luglio. Affrettatevi!

Voli low cost: offerte per agosto da Ryanair

Chi non ha ancora prenotato per le proprie vacanze di agosto ha ancora la possibilità di acquistare voli a prezzi scontati con Ryanair, grazie alle nuove offerte lanciate dalla compagnia aerea proprio per il mese di agosto.

La nuova promozione per le vacanze di Ryanair è lanciata con voli a partire da 24,99 euro ma molti voli vengono proposti anche a prezzi inferiori (a tratta), anche da soli 9,99 euro.

Le nuove offerte sui voli low cost Ryanair si applicano ai viaggi dal 1° al 31 agosto. Le prenotazioni dei voli vanno effettuate entro il prossimo 16 luglio. All’offerta di applicano termini e condizioni. Inoltre, per le prenotazioni effettuate dopo il 10 giugno per viaggi a luglio e agosto non si applica il supplemento per il cambio del volo, che dunque è gratuito.

Ricordiamo che le tariffe indicate sono a persona e si riferiscono ai viaggi di sola andata. Inoltre, che al costo dei biglietti in offerta va aggiunto quello del viaggio di ritorno e quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018.

In Italia, molti voli low cost di Ryanair partono dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, il principale hub della compagnia nel nostro Paese. Le offerte sui voli per agosto: un volo diretto a Palma di Maiorca da 9,99 euro. Voli da 12,99 euro per: Alicante, Cefalonia, Corfù, Heraklion Creta, Ibiza e Malaga e Zacinto. In offerta altri voli da 14,99 euro per: Rodi, Santorini, Zacinto e Zara. Quindi due voli da 19,99 euro diretti a: Knock-Irlanda ovest e Lanzarote. Un volo da 20,55 euro diretto a Malta. Infine, due voli da 24,99 euro per Kalamata e Tel Aviv.

Dall’aeroporto di Milano Malpensa partono due voli da 12,99 euro per Alicante e Palma di Maiorca. Poi, due voli da 14,99 euro per Heraklion Creta e Malaga. Quindi, un volo da 22,99 euro per Almeria.

Dallo scalo di Roma Ciampino sono in offerta un volo da 21,30 euro per Palma di Maiorca, uno da 24,99 euro per Corfù e uno da 25,80 euro per Pafos (Cipro).

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino parte un volo scontato da 16,99 euro diretto a Malta, poi un volo da 21,99 euro per Ibiza e uno a 22,80 euro per Kos. Un altro volo da 23,99 euro per Alicante. Altri voli in offerta sono: da 24,83 euro per Malaga e da 25,80 euro per Rodi.

Da Bari parte un volo da 9,99 euro per Budapest, uno da 12,99 euro per Cracovia, poi uno da 18,30 euro per Malta, un volo da 19,99 euro diretto a Praga e uno da 24,99 euro a Liverpool.

Dall’aeroporto di Bologna partono i seguenti voli scontati: uno da 16,80 euro per Podgorica, uno da 22,80 euro per Malta, tre voli da 24,30 euro diretti ad Alicante, Ibiza e Palma di Maiorca. Poi, voli da 25,80 euro per Cefalonia, Kos e Zacinto. Un volo da 28,80 euro per Corfù. Poi uno da 29,55 euro per Tel Aviv. Infine parte un volo da 30,30 euro per Mykonos.

Da Napoli parte un volo da 14,99 euro diretto a Malta. Quindi un volo da 20,99 euro per Berlino Tegel. Un volo da 25,80 euro per Kaunas (Lituania), uno da 31,80 euro per Malaga e uno da 33,30 euro per Cork.

Dall’aeroporto di Pisa è in offerta un volo da 19,80 euro per Malta, poi due da 21,30 euro per Ibiza e Valencia. Quindi un volo da 22,05 per le East Midlands, un volo da 25,99 euro per Leeds Brdaford e uno da 26,99 euro per Glasgow (Prestwick). In offerta anche un volo da 27,30 euro diretto a Cefalonia e uno da 28,99 euro per Edimburgo.

Da Venezia Marco Polo partono voli scontati: da 12,99 euro per Ibiza, da 21,30 euro per Malta e da 24,30 euro per Malaga.

