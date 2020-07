Chi l’ha visto? Ritrovato il 16enne scomparso, i genitori: “Grazie a tutti”

Grazie alle segnalazioni dei telespettatori di ‘Chi l’ha visto?’, dei genitori di Roma hanno ritrovato il figlio scomparso 8 anni prima.

Il servizio svolto dalla trasmissione di Rai Tre ‘Chi l’ha visto?’ è molto importante e per questo molto apprezzato dagli italiani. Sono numerosi, purtroppo, i casi di persone scomparse e la trasmissione permette agli italiani di riconoscere i loro volti e dare una mano alle ricerche di genitori e forze dell’ordine. Purtroppo non sempre la condivisione di immagini e informazioni è utile a permettere il ricongiungimento tra familiari e cari scomparsi.

Tuttavia le volte in cui le segnalazioni portano a ritrovare le persone hanno un valore inestimabile. Lo sa bene la famiglia romana che in questi giorni ha avuto il piacere di ritrovare il figlio scomparso da 8 anni. Il giovane era partito da casa sua a Roma per andare a scuola, ma non vi si è mai recato e da quel giorno si sono perse le sue tracce. Il ragazzo scomparso, all’epoca, aveva solamente 16 anni.

Ragazzo scomparso ritrovato grazie alle segnalazioni a ‘Chi l’ha visto?’

“Grazie a tutti! Grazie #Genova!”: Gli spettatori ritrovano il sedicenne scomparso otto anni fa dalla provincia di #Roma. I familiari ringraziano a #chilhavisto. pic.twitter.com/wif95AtTGv — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) July 1, 2020

I genitori hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per ritrovare il figlio e portarlo a casa. Poche ore dopo la scomparsa, infatti, l’avevano denunciata alla Polizia, quindi avevano condiviso appelli sulle pagine social ed alla trasmissione di Rai Tre. Dopo tutti questi anni avevano anche perso la speranza di riabbracciare il ragazzo, ma le segnalazioni di cittadini genovesi hanno permesso di riportarlo a casa.

Per questo la madre del giovane scomparso ha voluto ringraziare pubblicamente chi gli ha dato una mano: “Grazie a tutti! Grazie #Genova! Per noi è stata una grandissima gioia. Tanti piccoli indizi che ci hanno permesso di ritrovarlo. Non ce lo aspettavamo più”.