Un giovane di 16 anni è scomparso dallo scorso giovedì, la sua fidanzata sospetta che possa camminare la distanza di 450 chilometri per raggiungerla.

Meg Rhodes, di 16 anni, sta pregando il suo fidanzato Owen Hardin, suo coetaneo, di farsi vivo. Il ragazzo è scomparso dalla sua casa dallo scorso giovedì.

La coppia è in una relazione a distanza da due anni, in quanto Meg vive a Pocklington, vicino York, a circa 450 chilometri di distanza da Owen, che abita a Saltdean, East Sussex. A causa delle restrizioni per il Coronavirus, Owen non può prendere un treno per andarla a trovare e potrebbe aver provato a camminare per raggiungerla.

Il ragazzo è stato visto l’ultima volta tra le 6 e le 7 di pomeriggio lo scorso giovedì lasciare la sua casa nell’East Sussex. “Io e Owen ci conosciamo da quando abbiamo 11 anni, ma negli ultimi due anni la nostra amicizia si è trasformata in amore. L’abbiamo mantenuta nonostante la distanza, ma Owen ha preso le restrizioni negli spostamenti imposte dal Covid-19, abbastanza male“, così racconta Meg Rhodes. “Vivendo in due città diverse, è difficile vedersi per noi ed è da un po’ che non può prendere un treno per venire da me. Ha lasciato casa giovedì sera e pensiamo che stia tentando di raggiungere York a piedi“.

Per la madre di Owen, Stella, la sua sparizione è molto particolare e pensa che possa essere in pericolo. “Questo è un momento molto difficile e siamo tutti incredibilmente preoccupati, non è da Owen scappare e non contattare i suoi amici, la sua famiglia o Meg. Dobbiamo aprire un’investigazione, specialmente perché le ore passano e Owen ancora non è stato trovato“. “Per favore, chiunque viva nello Yorkshire, se pensate di aver visto mio figlio, contattate la Polizia”, questo l’appello della madre spaventata, riportato dal Mirror.

