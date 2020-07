Vasco Rossi, insulti e minacce di morte: “Bastardo tossicodipendente morirai per mano mia”. Il messaggio del folle hater ha colpito il Blasco che ha risposto così.

Qualche tempo fa sono arrivate per Vasco Rossi minacce di morte. È un anonimo utente sul web a minacciare il cantante. Il rocker di Zocca, che ha compiuto 68 anni lo scorso 7 febbraio, ha fatto sapere di avere ricevuto un messaggio minatorio da un utente, rimasto cautelativamente anonimo per non farsi riconoscere.

Ma l’incauto probabilmente non è a conoscenza del fatto che è possibile rintracciarlo con relativa facilità da parte delle forze dell’ordine. Difatti lo stesso cantante ha fatto sapere di avere sporto denuncia contro questa persona. Il messaggio con le minacce di morte a Vasco Rossi riporta il seguente testo. “Vasco Rossi morirai per mano mia bastardo tossicodipendente”. Ad ogni modo l’amatissimo artista, interprete di brani che generazioni di italiani cantano da decenni, non ha mancato di fornire una risposta diretta e molto sarcastica.

Vasco Rossi minacce di morte, lui risponde così

“Di auguri di morire ne avevo già ricevuti tanti ma devo dire che è la prima volta che ricevo una minaccia così precisa. ti aspetto amico…portati con te anche quello che ti ha messo il like con tanto di hashtag #socialmentecatti #sparatemiancora #minacce #lamoresopralapaura”. Attualmente Vasco Rossi si trova a Los Angeles. E ha parlato dell’accaduto attraverso un video postato sui suoi profili social ufficiali. “Avevo ricevuto degli auguri di morte tante volte ma minacce dirette di morte ancora no questa è la prima volta. Bene io sono qui e non mi muovo”. Ed in questo ha citato un suo famoso brano ‘Come vorrei’.

