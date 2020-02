Alessandra Carati: chi è la scrittrice italiana amica di Daniele Nardi

Chi è la scrittrice italiana Alessandra Carati: amica di Daniele Nardi, insieme stavano scrivendo “La via perfetta”, quando lui morì sull’Himalaya.

Alessandra Carati è scrittrice, editor e sceneggiatrice. Ha scritto insieme a Daniele Nardi il libro “La via perfetta”, in cui viene raccontata l’avventura col compagno di cordata Tom Ballard, finita in tragedia.

I due sono scomparsi sulla cima dell’Himalaya Nanga Parbat. L’ambasciata italiana in Pakistan ha rivelato a marzo 2019 che lo scalatore italiano e il suo compagno di avventura sono morti.

Alessandra Carati e il rapporto con Daniele Nardi

Daniele Nardi e Alessandra Carati hanno lavorato insieme per quasi un anno. Lei lo ha seguito al campo base del Nanga Parbat e, dopo essere rientrata in Italia, è rimasta in contatto fino al momento della scomparsa dell’alpinista insieme al collega Tom Ballard. La vicenda tenne col fiato sospeso non solo gli appassionati di alpinismo, ma praticamente tutta Italia, fino al drammatico epilogo.

“Anche se veniva da un posto sotto il livello del mare, la pianura pontina, lui era la montagna”, ha ricordato Alessandra Carati parlando di Daniele Nardi dopo la morte dell’appassionato alpinista italiano. La scrittrice ha quindi raccontato: “Era esperto e consapevole che a quei livelli la morte ti sfiora: aveva già perso un amico sul K2. Ma era la sua vita, una vocazione”. Le sue parole sono riportate dal Corriere della Sera.