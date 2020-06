Bambino cade dalla finestra | volo tremendo di 3 piani a Ferrara

Terribile incidente in provincia di Ferrara dove un bambino cade dalla finestra. La mamma, impegnata con altri quattro figlioletti, non si accorge di nulla.

Un bambino cade dalla finestra e si schianta paurosamente al suolo. Lo spaventoso fatto è avvenuto a Santa Maria Codifiume, piccolo centro situato in provincia di Ferrara. L’incidente improvviso ha avuto luogo intorno alle 21:30 in casa, dove con il piccolo c’erano anche la mamma ed altri 4 fratellini.

La famiglia proviene dal Pakistan. Subito sono intervenuti i soccorsi, con il personale medico del 118 che ha condotto il bambino caduto dalla finestra all’ospedale Maggiore di Bologna. Per rendere il più veloce possibile i soccorsi, si è alzata in volo una eliambulanza. Il piccino ha ricevuto immediato ricovero in codice rosso. E nonostante le lesioni riscontrate, si apprende per fortuna che non sarebbe in pericolo di vita. Assieme ai paramedici hanno raggiunto il luogo della sciagura anche i carabinieri a bordo di una pattuglia.

Bambino cade dalla finestra, ricostruita la vicenda

I militari hanno ricostruito la dinamica dei fatti raccogliendo anche delle testimonianze da parte dei residenti, oltre che della mamma. Dalla dinamica estrapolata dopo avere raccolto tutti gli elementi, si ipotizza che il bimbo sia andato in bagno da solo. Lì poi si sarebbe arrampicato sulla finestra lasciata aperta per poi precipitare di sotto. Assente in quella circostanza il papà, che era fuori casa per motivi di lavoro. Purtroppo tragedie come questa avvengono con una certa frequenza. Per cui serve attenzione massima, specie con i bambini più piccoli.

