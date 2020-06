Achille Lauro, chi è la misteriosa fidanzata Francesca: “Insieme da tanto”

Si chiama Francesca la fidanzata segreta del noto cantante-performer Achille Lauro. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Il cuore di Achille Lauro batte per Francesca. E’ lei la fidanzata segreta del noto cantante-performer che sarà ospite della seconda puntata (in replica) di “20 anni che siamo italiani”, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada in onda stasera su Rai Uno. Conosciamola più da vicino.

L’identikit della dolce metà di Achille Lauro

Diciamo subito che su Francesca si sa davvero poco. L’affascinante brunetta che, a quanto si dice, ha fatto perdere la testa ad Achille Lauro ha parlato in rarissime occasione, tralasciando i dettagli su come e quando i due si sono incontrati e innamorati. E’ stato il cantante a rivelare e confermare, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, che è ormai da anni felicemente fidanzato da anni con tale Francesca, appunto, una ragazza sua coetanea del tutto estranea al mondo della musica.

A tal proposito, vale la pena di ricordare che poco prima di lanciare il brano sanremese “Me ne Frego”, Achille Lauro ha dichiarato che quella canzone è nata dopo una relazione tossica, “una di quelle situazioni – ipse dixit – che capitano a tutti”. Eppure la coppia è stata “pizzicata” di recente dal settimanale Spy in tenere effusioni all’interno di un noto locale romano (purtroppo non è dato sapere di più). Sarà Francesca la musa di quell’esibizione al Festival che tanto ha fatto discutere? Il mistero s’infittisce…

