Achille Lauro, chi è il padre Nicola: carriera e rapporto col figlio

Chi è Nicola De Marinis, padre del cantante Achille Lauro e professore con un lungo percorso accademico: carriera e rapporto col figlio.

Nicola De Marinis, giudice della Corte di Cassazione, ex avvocato con una carriera accademica alle spalle, ha un figlio noto: si tratta del cantante Achille Lauro, che all’anagrafe si chiama Lauro De Marinis e che in questi anni ha fatto molto parlare di sé.

Leggi anche –> Natasha Stefanenko, la figlia Sasha Sabbioni: Età, curiosità e Instagram

Consigliere addetto alla Sezione Lavoro della stessa Corte di Cassazione, il padre di Achille Lauro è stato in precedenza titolare della cattedra di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise.

Leggi anche –> Sarah Duque: carriera, vita privata, curiosità e Instagram

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nicola De Marinis e il rapporto con Achille Lauro

Alle spalle, ha una carriera accademica di lungo corso, dunque, ma non solo. Ha avuto anche importanti contratti e collaborazioni, facendo parte della redazione di molte riviste scientifiche e ottenendo anche diversi contratti di ricerca. Nella prima metà degli anni Novanta, il professore è stato chiamato come esperto giuridico dalla Commissione di Garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici.

Sul figlio famoso ha spiegato al settimanale Di Più di essersi sentito un “padre ingombrante” e ha raccontato: “Entrambi i miei figli a un certo punto della loro vita hanno frequentato persone molto lontane dal nostro mondo borghese nel quale io avevo cercato di crescerli. È stato il loro modo, a mio avviso, di scontrarsi con me. Mio figlio ha visto amici finire in carcere e morire di overdose, ha toccato con mano la disperazione. Ma che queste esperienze lo abbiano condizionato, esaurito, risucchiato verso il male, assolutamente no”.