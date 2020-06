Grossa esplosione a Napoli nella mattinata di venerdì 26 giugno 2020. Ci sono diverse abitazioni sventrate dalla enorme deflagrazione. Il botto sentito a diversi metri di distanza.

Una imponente esplosione a Napoli ha distrutto un appartamento situato a ridosso della centralissima via Salvator Rosa. Dove tra l’altro sorge anche una fermata della locale metropolitana.

LEGGI ANCHE –> Incidente in parapendio | Marco muore a 30 anni | era un esperto

La deflagrazione è avvenuta in una delle traverse attigue, in via del Priorato. Il botto fortissimo è stato udito da tutto il vicinato e fino a centinaia di metri di distanza. Subito sono accorsi sul luogo del disastro diversi agenti della Polizia di Stato e della Municipale, oltre ai Vigili del Fuoco e ad alcuni membri della Protezione Civile. L’esplosione a Napoli è stata seguita anche da una coltre nube di fumo. Si pensa che tutto debba essere nato da una improvvisa fuga di gas.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> La star del Rugby Scott Bessant è morto 3 anni dopo il terrificante incidente

Esplosione Napoli, tutto è avvenuto dopo che una donna ha acceso la luce

C’è anche una persona che è rimasta ferita in maniera grave. Si tratta di una donna di origini cingalesi, condotta subito in ospedale al ‘Cardarelli’ in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Questa persona ha 65 anni ed è stata lei ad avere originato il tremendo botto, in maniera inconsapevole. Da quanto si apprende, dopo essere tornata a casa ha acceso l’interruttore della luce. E questo ha provocato la fortissima deflagrazione. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’alloggio e tutta l’area circostante.

LEGGI ANCHE –> Attilio Pierini | morto in incidente il cestista della Virtus Civitanova | FOTO