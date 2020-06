Incidente in parapendio | Marco muore a 30 anni | era un esperto

Era un istruttore assai esperto e molto conosciuto. Ma un incidente in parapendio ha purtroppo posto fine alla vita del giovane Marco.

Un improvviso incidente in parapendio ha portato alla morte di un giovane. Lui si chiamava Marco Casella, aveva 30 anni ed era di Milano. Il tragico schianto a terra ha avuto luogo a Malcesine, in provincia di Verona.

Si tratta di una località che si affaccia sul Lago di Garda. Marco è precipitato proprio vicino alla piattaforma di atterraggio, riportando delle ferite di gravissima entità. E purtroppo queste lesioni sono risultate troppo importanti per potere essere arginate, e lo hanno portato a perdere la vita. Il decesso è sopraggiunto dopo alcune ore di agonia vissute in ospedale, con il 30enne spirato nel corso della notte.

Incidente in parapendio, Marco era un istruttore assai esperto

I soccorritori erano intervenuti con una eliambulanza per trasferirlo d’urgenza all’interno dell’ospedale di Trento. Lui non era un novellino, anzi. Si trattava di un paracadutista esperto, dotato anche della qualifica di istruttore all’Aero Gravity di Milano. Era un Wind tunnel instructor e coach Speedflyer, Paragliding Pilot e Skydiver. La vittima aveva anche un canale YouTube molto seguito nel quale mostrava parecchi filmati realizzati da lui stesso su quello che era il suo amore per il volo e per i lanci. Un amore del quale Marco aveva fatto una professione. Ma purtroppo l’incidente in parapendio che lo ha coinvolto ha posto fine alla sua giovane vita. Si indaga su cosa possa vere verificato questa tragedia.

