Miriam Leone, il fidanzato segreto è Paolo Cerullo: ecco la verità sulla relazione della bellissima attrice ex Miss Italia.

Miriam Leone, una delle attrice più apprezzate nello spettacolo italiano degli ultimi anni, è da sempre molto riservata sulla sua vita privata.

Leggi anche –> Miriam Leone, bodyshaming online: commenti cattivissimi su Twitter

Così mentre la sua carriera procede a gonfie vele con continue sfide quasi sempre vinte, di ciò che le accade lontano dai riflettori si sa poco o niente.

Leggi anche –> Miriam Leone, curve bagnate: bolle di sensualità sui social

L’attrice, dopo il grande successo della trilogia 1992, 1993, 1994 andata in onda su Sky, è pronta ad interpretare il ruolo di Eva Kant nel film Diabolik dei Manetti Bros mentre insieme a Pierfrancesco Favino sarà protagonista del film di Riccardo Milani Corro da te.

Miriam Leone, il nuovo fidanzato segreto

Come dicevamo però è la sua vita privata che incuriosisce i tanti fan. Di lei sappiamo, anche grazie all’articolo apparso sul settimanale Nuovo, che ha avuto una storia giovanile finita male che la spinse per rivalsa proprio ad iscriversi a Miss Italia. Poi successivamente è stata legata sentimentalmente per 4 anni al musicista Davide Di Leo in arte Boosta. Infine c’è stata la storia con Matteo Martari, collega conosciuto sul set della serie tv Non uccidere. Dopo questa storia era calato il silenzio sulla vita sentimentale della Leone.

Ora secondo il settimanale Nuovo la bellissima attrice sarebbe legata a Paolo Cerullo, un musicista del quale si sa pochissimo. Pare che i due abbiano trascorso una vacanza in Maroco proprio poco prima che scoppiasse la pandemia e fosse decretato il lockdown. Da lì non ci sono più notizie di loro come coppia.