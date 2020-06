Miriam Leone, curve bagnate: bolle di sensualità sui social

Curve e bellezza mozzafiato per la bella modella e attrice siciliana Miriam Leone: i suoi scatti su Instagram lasciano i suoi fans senza parole

Miriam Leone è una delle donne più apprezzate in Italia. Dopo aver vinto il concorso di Miss Italia nel 2008 da sempre la bella modella è stata ammirata grazie ai suoi capelli rossi ed occhi verdi. Inoltre, è stata protagonista anche al cinema con numerosi ruoli interpretati alla grande e così a partire dal 10 giugno sarà disponibile sulla piattaforma Amazon prime video l’ultimo film della bella siciliana intitolato L’amore a domicilio.

Miriam Leone, lo scatto provocante

In questi lunghi mesi di lockdown la Leone ha pubblicato scatti semplici, ma sempre molto attraenti. Invece, nelle scorse ore la sensuale attrice ha tolto il fiato con numerosi scatti davvero incredibili, come questo qui. Occhi profondi e bellezza mediterranea: i fans sono rimasti così senza parole per la sua spettacolarità.