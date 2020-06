Meghan Markle incinta, la Regina non sa nulla: è furiosa

Meghan Markle sarebbe in attesa del secondogenito. La fonte dell’indiscrezione sostiene che l’informazione verrà inizialmente celata alla Regina.

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno deciso di allontanarsi dall’Inghilterra e dagli obblighi reali dopo un paio di anni vissuti con il fiato della famiglia reale e dei tabloid sul collo. Stanchi delle continue indiscrezioni e del peso dell’etichetta, i novelli sposi hanno rotto con la tradizione e adesso stanno scrivendo una storia solo loro. La ribellione del secondogenito di Diana e Carlo è stata spesso al centro dei tabloid britannici ed è stata posta in secondo piano solamente durante il periodo della pandemia.

Adesso che la fase acuta della diffusione epidemica sembra superata, i tabloid sono tornati ad occuparsi di Harry e Meghan. L’ultima indiscrezione, riportata dal magazine ‘New Idea‘ parla di una seconda maternità. A rivelare il retroscena sarebbe un amico della coppia che, però, preferisce rimanere anonimo: “Hanno sempre voluto costruire una famiglia numerosa. Harry e Meghan vorrebbero una sorellina per Archie così il quadro sarebbe completo. Proprio come hanno sempre desiderato”.

La Regina Elisabetta non verrà informata della gravidanza?

La notizia bomba, però, non riguarderebbe tanto la gravidanza, quanto la decisione della coppia di non rispettare nuovamente il protocollo reale. Secondo quanto rivelato dall’amico della duchessa del Sussex, Meghan ed Harry non avrebbero intenzione di rivelare in via prioritaria la gravidanza alla Regina Elisabetta. La prima ad essere informata sarebbe la madre dell’ex attrice, in seguito alcuni amici fidati (non quello che parla a quanto pare).

Interrogato sulla possibilità che la sovrana d’Inghilterra non sia la prima a venire a conoscenza della nuova maternità, il biografo di corte Phillip Dampier ha dichiarato: “La Regina sarà molto amareggiata se non sarà la prima a scoprire della dolce attesa”.