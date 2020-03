Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, ha annunciato il suo primo ruolo lavorativo da quando non è più una reale ed è con la Disney. Nel nuovo film che uscirà a breve.

Arriva l’annuncio del primo ruolo di Meghan Markle, la Duchessa di Sussex, da quando lei e il marito Harry hanno abbandonalo il loro posto di Reali senior. L’attrice prenderà parte al nuovo film d’animazione Disney, che verrà presentato sulla piattaforma Disney+, che arriverà sugli schermi il 3 Aprile.

Il nuovo film Disney si chiama Elephant e seguirà la storia di una famiglia di elefanti e del loro viaggio in Africa, in un’avventura che cambierà le loro vite per sempre. Questo è il primo ruolo a cui si dedica l’attrice, che ha abbandonato la sua carriera per sposare il Principe d’Inghilterra Harry. Il ruolo di Meghan sarà quello di narrare il nuovo film d’animazione, ma nel trailer rilasciato non c’è ancora traccia della Duchessa. La Disney ha fatto l’annuncio tramite Twitter: “Disneynature’ Elephant, un film Originale narrato da Meghan, la Duchessa di Sussex, sarà in streaming dal 3 Aprile, solo su Disney+“. Il film di Meghan sarà uno dei due film che verrà lanciato sulla piattaforma. L’altro, Dolphin Reef, sarà narrato da Natalie Portman.

Come funziona la nuova piattaforma Disney+

La tanto attesa piattaforma di streaming Disney+ è stata lanciata questa settimana e include centinaia di film nuovi e vecchi di Disney, incluse le sue serie televisive. Normalmente costa €6,99 al mese, ma la piattaforma sta offrendo una settimana di prova. Così i fans della Duchessa di Sussex, Meghan Markle, possono vedere il suo lavoro senza spendere soldi. Prima di lasciare la sua carriera, la Duchessa era conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Rachel Zane nella serie televisiva Suits.

