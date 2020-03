Meghan Markle ha paura del Coronavirus: “Ha incontrato il principe Carlo”

Meghan Markle, insieme al marito Harry, un paio di settimane fa ha incontrato il Principe Carlo, adesso teme di aver contratto il Coronavirus.

Un paio di giorni fa la Famiglia Reale britannica è stata scossa dalla notizia della positività del Principe Carlo al Coronavirus. I medici hanno innanzitutto effettuato il tampone alla sua compagna, Camilla Parker Bowles, che fortunatamente è risultato negativo. I due si trovano in autoisolamento nella casa di Scozia e pare che le loro condizioni di salute non destino preoccupazione. Fonti vicine ai reali spiegano che non possibile risalire a chi ha contagiato il Principe del Galles, poiché nelle settimane precedenti la sua agenda è stata piena di impegni.

I tabloid britannici nei giorni scorsi si sono preoccupati di sincerarsi delle condizioni della Regina Elisabetta. Al momento pare che la sovrana non abbia contratto il virus e che si sia allontanata in tempo verso Windsor. Con lei anche il Principe Filippo, nei giorni scorsi al centro di voci riguardanti la sua presunta morte. Da Buckingham Palace hanno smentito i rumor, ma le illazioni sono ripartite dopo la notizia della positività di Carlo.

Meghan Markle preoccupata dal Coronavirus

Tra i componenti della famiglia reale, quella maggiormente preoccupata dal Coronavirus pare essere Meghan Markle. La duchessa del Sussex ha incontrato il Principe Carlo lo scorso 9 marzo in occasione della funzione per il Commonwealth Day, prima del ritorno in Canada. Dopo la notizia della positività del suocero, l’ex attrice ha impedito ad Harry di tornare in Inghilterra: “Ha paura del coronavirus, con Harry è stata categorica – spiega un amico di Meghan – In nessun caso, potrebbe star bene con lui se viaggia continuamente in questo momento”.

In casa loro vigono regole ferree sulla pulizia e sulle distanze che tutti i membri dello staff sono tenuti a rispettare. Per quanto riguarda la situazione in casa del marito, infine l’amico aggiunge: “Harry farà di tutto per aiutarli dal Canada. Meghan ha affermato che sono grati di essere riusciti a vedere la Famiglia Reale prima che iniziasse l’emergenza”.