Final Eight Champions League | focolaio a Lisbona | Uefa preoccupata

In vista della situazione Final Eight Champions League, la UEFA mostra preoccupazione per quello che sta accadendo a Lisbona, la sede designata ad agosto.

Un recente focolaio di Covid scoppiato a Lisbona mette a rischio le Final Eight Champions League decise dalla UEFA nei giorni scorsi. Dopo gli ottavi di finale il massimo organismo calcistico continentale ha previsto lo svolgimento di partite secche, che dai quarti in poi porteranno le migliori di Europa a contendersi la Coppa dalle grandi orecchie.

LEGGI ANCHE –> Calcio in lutto, morto Pierino Prati: l’ex calciatore aveva 73 anni

Tutto quanto accadrà in un ristretto periodo ad agosto ed in due sole sedi. Gli stadi designati ad ospitare le Final Eight di Champions League sono il ‘Josè Alvalade’, stadio dello Sporting Lisbona, ed il ‘Da Luz’, casa del Benfica. Purtroppo però di recente ci sono stati dei casi di contagio nella capitale portoghese, che pure fino ad oggi aveva gestito molto bene l’emergenza legata alla pandemia. Ed ora il governo lusitano ha ordinato un nuovo lockdown a Lisbona e dintorni, per cercare di arginare il possibile proliferare di nuovi contagi. Sembra che tutto sia nato da un party non autorizzato e svoltosi in segreto nella città di Lagos, nell’Algarve.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Mario Corso è morto, calcio in lutto per la scomparsa del “Piede sinistro di Dio”

Final Eight Champions League, il focolaio a Lisbona preoccupa la UEFA

E tutto all’interno di un locale, il Club Deportivo de Odiàxere. A seguito della festa in questione sono susseguiti 90 casi di infezioni. Poi un altro focolaio è sorto al Santuario di Fatima. Sedici dipendenti della struttura religiosa hanno mostrato positività al tampone. Per ora il bilancio della epidemia in Portogallo consta di oltre 39mila casi con 1534 decessi. E nelle ultime ore i casi sono saliti a 259. Agosto è sostanzialmente ancora lontano, ma la UEFA segue con preoccupazione quanto accade in Portogallo in vista del ritorno in campo in ambito europeo.

LEGGI ANCHE –> Serie A, Sky può trasmettere due partite in chiaro su Tv8