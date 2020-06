Calcio in lutto, morto Pierino Prati: l’ex calciatore aveva 73 anni. Dopo Mario Corso un altro grande del nostro calcio se ne va per sempre.

L’ex giocatore di Roma e Milan negli ultimi anni aveva svolto il ruolo di opinionista televisivo e collaborava con la scuola calcio del Milan. Da giocatore vinse l’Europeo con l’Italia nel 1968.

La carriera di Pierino Prati

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, giocò in prima squadra dal 1967 al 1973. Successivamente passò alla Roma dove giocò fino al 1977. Chiuse poi la carriera al Savona. Coi rossoneri segnò 72 gol in 141 presenze, alla Roma invece ne fece 28 in 82 partite. Con la Nazionale vanta 7 gol in 14 presenze. Provò poi la carriera da allenatore senza grande successo.