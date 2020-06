Francesca Tocca, love story con Valentin Dumitru? Ecco l’indizio hot

Ormai archiviata la relazione sentimentale con Raimondo Todaro, il cuore di Francesca Tocca sembra battere per Valentin Dumitru…

Francesca Tocca e Valentin Dumitru continuano ad essere sotto i riflettori del gossip. Dopo la fine del matrimonio tra la ballerina di Amici e Raimondo Todaro si è molto vociferato di un “avvicinamento” tra lei e un aitante allievo del talent di Maria De Filippi, Valentin Dumitru appunto. Rumors e indiscrezioni che pochi giorni fa sono tornati all’ordine del giorno per via di un dettaglio “hot”.

Leggi anche –> Francesca Tocca e Valentin, l’ultima foto scatena polemiche

Leggi anche –> Francesca Tocca Raimondo Todaro | fine dell’amore | il post social | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il messaggio d’amore di Francesca Tocca

Valentin Dumitru ha postato su Instagram una foto al mare mano nella mano con una donna. E, colpo di scena, in molti hanno notato che il lettino pubblicato sul profilo del ballerino è lo stesso di quello che appare nelle storie di Francesca Tocca. Se due più due fa quattro, è più che lecito supporre che i due stiano insieme.

I diretti interessati per ora non confermano né smentiscono, ma poco fa la ballerina ha pubblicato un messaggio d’amore sempre su Instagram che recita: “Si può amare una persona pur sapendo che è lontana e che non sarà mai tua, ma solo per ciò che hai visto in lei. Amare non vuol dire: sei mia. Amare vuol dire ti amo anche se non ci dovessimo vedere mai, ti amo perché tu sei così”. Chissà che il destinatario non sia proprio il bel Valentin…

Visualizza questo post su Instagram Stasera cosi … Un post condiviso da Valentin Alexandru Dumitru 🇷🇴 (@valentinufficiale) in data: 2 Giu 2020 alle ore 12:15 PDT

Leggi anche –> Raimondo Todaro e Francesca Tocca, separazione: la decisione di Milly Carlucci

Leggi anche –> Francesca Tocca, chi è: età e vita privata della moglie di Raimondo Todaro

EDS