Francesca Tocca e Valentin, l’ultima foto scatena polemiche

Novità importanti sulla storia d’amore tra Francesca Tocca e Valentin: l’ultimo scatto della ragazza ha fatto scatenare i suoi follower, ecco il motivo

Nelle ultime ore sono circolate con insistenza le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma tra Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca. I due sarebbero così tornati insieme dopo la loro storia iniziata durante Amici. Tornando indietro nel tempo possiamo vedere che la ragazza, all’epoca fidanzata con Raimondo Todaro, era entrata in crisi visto che non pubblicavano più foto insieme. E così dopo l’eliminazione lo stesso Valentin ha confermato a tutti di aver avuto una storia con Francesca svelando anche di non voler continuare la relazione. La scelta sarebbe arrivata per lasciare tranquilla la sua famiglia, ma lui l’ha sempre desiderata vivamente.

LEGGI ANCHE –> Sergio Sylvestre: che fine ha fatto il vincitore di Amici



Francesca Tocca e Valentin, il motivo delle polemiche

Successivamente Francesca non ha più parlato di Valentin, ma negli ultimi tempi ha postato foto mentre danzava. Sembra che i due siano stati sempre vicini senza però farsi vedere pubblicamente insieme. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbero stati degli avvistamenti di Francesca e Valentin in spiaggia. Al momento i due non si sono ancora espressi sui loro sentimenti, ma molti fans delusi hanno iniziato a commentare: “Ma come noi ci aspettavamo la foto con Valentin” oppure “Noi aspettavamo una foto con qualcun altro ma va bene anche così, dai”.