Fiore Argento, chi è la sorella di Asia Argento: età, foto, carriera

Fiore Argento è la figlia maggiore di Dario Argento e sorella di Asia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Fiore Argento è la prima figlia di Dario Argento, il famoso regista che ha prodotto celeberrimi film horror, e sorella maggiore di Asia, a sua volta star del cinema e di Instagram. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Fiore Argento

Fiore Argento è nata il 3 gennaio 1970 a Roma, città che non ha mai abbandonato e dove vive tuttora. Fiore e Asia sono figlie di due mamme diverse, rispettivamente Marisa Casale e Daria Nicolodi. Ciò detto, Fiore è molto legata al padre Dario e ad Asia, che ha sempre sostenuto, difendendola dalle varie critiche e restando al suo fianco nei momenti più difficili, e alla quale confida quasi tutto.

A differenza di Asia, però, Fiore è sempre stata molto attenta a tenere la sua vita privata lontana dal gossip, per cui sul suo conto sa ben poco. E’ noto però che in passato ha avuto una storia con l’attore Pietro Delle Piane, poi legatosi sentimentalmente ad Antonella Elia (non senza polemiche e crisi di gelosia).

Per quanto riguarda il lavoro, Fiore Argento ha esordito al cinema quando aveva solo 15 anni, comparendo nel film Phenomena. Poi però ha scelto di percorrere un’altra strada: quella della moda. Dopo aver studiato presso la Fashion Institute of Technology di Manhattan, New York, ha collaborato con Fendi, per poi occuparsi di una collezione tutta sua. Oggi è un’affermata stilista.

