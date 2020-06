Asia Argento risponde alle accuse di Morgan: “E’ matto, ha bisogno di cure”

Intervistata sulle accuse di violenza mosse da Morgan, Asia Argento ha negato con decisione ed ha risposto che il suo ex ha bisogno di cure.

In una recente intervista concessa ad ‘Huffington Post‘, Morgan ha parlato del suo rapporto con Asia Argento ed ha dichiarato di essere stato costretto ad allontanarsi dalla figlia. Una delle dichiarazioni più scioccanti del cantante è quella sulle aggressioni notturne: “Padre assente? Ma ti credo, la madre era Asia Argento ci mancherebbe. Mi faceva una guerra. Mi picchiava nel sonno; di notte mi trovavo i pugni in faccia. Mi ha conciato per le feste e si lamenta pure che non ci sono?”.

Nella puntata di ieri di ‘Live non è la D’Urso’, la conduttrice campana ha invitato l’attrice per rispondere in diretta alle accuse dell’ex. Dopo avergli fatto vedere quali erano, Barbara D’Urso le ha chiesto la sua versione dei fatti e Asia ha smentito seccamente quanto dichiarato da Morgan: “Morgan è un malato di mente e deve disintossicarsi, lasciandolo mi sono salvata”.

La figlia del maestro dell’horror, ha successivamente deviato il discorso sulla questione della forza dei due sessi. Morgan infatti sosteneva che nella società odierna le donne non sono più deboli come vorrebbero far credere, ma continuano a mostrarsi tali per soggiogare l’uomo. Frasi alle quali Asia risponde sottolineando come quotidianamente si leggono notizie di violenze sulle donne, stupri e femminicidi. Senza contare la disparità sul posto di lavoro e le differenze sulle retribuzioni.

Barbara D’Urso, però, la blocca e le chiede se è vero che lo picchiava e per quale motivo si sarebbe inventato qualcosa di simile. L’attrice risponde: “Ma ti pare?”, quindi ha aggiunto: “L’ho lasciato 14 anni fa, io e mia figlia siamo scappati dalle sue grinfie. Lui è un matto, uno che fa una pagliacciata come quella di Sanremo è matto. Ha dei gravi problemi, deve disintossicarsi, e ha sempre una specie di delirio narcisistico. Dovrebbe farsi curare, ma lontano delle telecamere perché altrimenti alimentiamo la sua pazzia”.