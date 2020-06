Estate in agriturismo, le offerte da on perdere dalle località più belle. Le info utili.

Le vacanze di questa estate, in epoca di pandemia, saranno per lo più all’interno dei confini nazionali, alla scoperta o riscoperta delle innumerevoli bellezze del nostro patrimonio naturale e storico artistico. Il territorio italiano offre una vasta scelta di luoghi di luoghi dove trascorrere una vacanza di relax, sport, divertimento e cultura. Da Nord a Sud c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Alla ricerca dell’isolamento, lontano dai luoghi affollati, la scelta di tanti italiani quest’anno sarà indirizzata verso la campagna e gli agriturismi. Tutte le regioni d’Italia hanno una vasta offerta di strutture, isolate in campagna o più vicine alle città d’arte e ai borghi storici, a due passi dal mare o vicino a grandi montagne e boschi dove fare escursioni. I servizi sono cresciuti nel tempo e accanto all’offerta di paesaggi incantevoli, tranquillità, sport e buona cucina, spesso offrono anche piscina e spa, per non farsi mancare nulla. Qui di seguito vi segnaliamo le offerte migliori dagli agriturismi italiani per l’estate.

Estate in agriturismo, le offerte dalle località più belle

Vacanze estive in Italia, in luoghi bellissimi e ricchi di tradizioni. Il turismo di prossimità quest’anno, scelta obbligata a causa della pandemia di Coronavirus, non è un limite ma un’opportunità. Come quella di visitare luoghi che si è sempre desiderato vedere ma abbiamo sempre rimandato. Fare attività all’aria aperta, nascondersi in piccoli paradisi lontano da tutto o tutti, oppure trovare un’oasi di pace a due passi dal mare o da una città d’arte. La vacanza in agriturismo permette tutto questo.

Ecco alcune offerte per un soggiorno in agriturismo per l’estate 2020. Le segnalazioni vengono dal portale Agriturismo.it.

Agriturismo Ca’ Princivalle (Marche)

Strada Ponte Morotto, 22/2, Località Ponte Valle – Santa Veneranda 61122 Pesaro (Pesaro e Urbino)

L’agriturismo è una casa colonica di metà ‘700 recentemente restaurata nel rispetto dello stile dei rustici locali, a 6 km di strada dal mare e 3 km dal centro città (Pesaro). Il podere, di circa 8 ettari, sale sulle colline con oltre 100 ulivi secolari e confina con boschi e campi. Piscina all’aperto (11 x 5 m) con doccia solare riscaldata, ombrelloni e sedie a sdraio (disponibili miniporte da pallanuoto, materassino e accessori da aquagym).

OFFERTA “MARE E COLLINE NELLE MARCHE”

Privacy e relax con la famiglia in un’ampia area privata di campagna vicino al mare

*Bassa Stagione Sconto 10% (dal 5 al 19 Settembre)

– 6 Persone per 7 notti a 670 Eur (16 Eur a notte)

– 4 Persone per 7 notti a 540 Eur (19 Eur a notte)

– 3 Persone per 7 notti a 460 Eur (22 Eur a notte)

*Media Stagione Sconto 10% (da Giugno al 3 Luglio)

– 6 Persone per 7 notti a 845 Eur

– 4 Persone per 7 notti a 675 Eur

– 3 Persone per 7 notti a 575 Eur

*Alta Stagione (prezzi standard)

Agriturismo L’Antica Fornace (Toscana)

Via di Cedri, 101, Fraz. Cedri 56037 Peccioli (Pisa)

L’Antica Fornace si trova tra le colline di Volterra e San Gimignano e gode di un’incredibile panorama sulla splendida campagna toscana che la circonda. L’Azienda Agricola produce Vino IGTe Olio extra vergine di oliva IGP . Alla mattina viene servita una ricca colazione a buffet, con prodotti del territorio e soprattutto “fatti in casa”.

OFFERTA ESTATE IN CAMPAGNA

aria aperta, relax, natura, panorami da cartolina. Benvenuto in Toscana, Benvenuto all’Antica Fornace (prezzi fa richiedere sul sito web)

Agriturismo Villa Poggio Di Gaville (Toscana)

Gaville, via di Gaville, 30 (poi girare a sinistra), Fegline di Valdarno 52022 Figline e Incisa Valdarno (Firenze)

Immersa nel verde, fra boschi, vigneti ed oliveti, sulle prime colline di Firenze, è una splendida residenza ottocentesca dotata di piscina. Meta ideale per chi cerca il relax a pochi km dalle città d’arte di Siena e San Gimignano. La villa stessa è un luogo di grande rilevanza culturale, che offre ai visitatori una collezione unica di oggetti rari provenienti da oltre 46 paesi del mondo.

OFFERTA ESTATE NELLA NATURA TOSCANA

PACCHETTO WEEKEND:

Avrete colazione + 2 di cene di cucina creativa toscana + WIFI + parcheggio e piscina + degustazione di vini presso una delle cantine più prestigiose del Chianti a 155 euro a persona.

PACCHETTO SETTIMANALE:

Trattamento di mezza pensione a 525 euro a persona per 7 notti!

Incluso nel prezzo avrete:

-colazione + cena + degustazione di vini +piscina di 170mq + wifi e parcheggio gratuti e l’adorabile compagnia di 18 cavalli allo stato brado.

Agriturismo Casale Poggio del Tiglio (Sicilia)

via San Giovannello 1B, Fleri 95029 Viagrande (Catania)

Residenza ottocentesca di interesse storico culturale, protetta dalla regolamentazione dei Beni Culturali, situata ai piedi dell’Etna nel territorio di Viagrande. Immersa nella natura incontaminata del Parco dell’Etna si trova a pochi minuti dal mare. La piscina all’interno del parco renderà le giornate più calde uno spunto per godere della natura del parco. L’Home Restaurant vi permetterà di assaggiare i piatti tipici della tradizione siciliana. la nostra piccola enoteca privata potrà farvi degustare i vini tipici della Sicilia.

OFFERTA VACANZA TRA L’ETNA E IL MARE

IL Casale è aperto solo per gli ospiti che alloggiano, garantita sicurezza, pace e servizio. Immerso nella pace della natura, alle pendici dell’Etna e a pochi km dal mare. Piscina con impianto a sale. Offerta enogastronomica di tipici prodotti, bio, di produzione propria e migliori vini bio dinamici della zona.

Wifi disponibile in tutto il parco oltre che in camera.

A chi prenota una vacanza di MINIMO 5 NOTTI verrà offerto uno SPECIALE SCONTO DEL 20%.

Richietsa prezzi sul sito web

Agriturismo Santa Maria (Umbria)

Vocabolo Cerreto Alto, 57, 05010 San Venanzo (Terni)

L’Agriturismo Santa Maria immerso in una natura incontaminata è BIOSFERA MAV UNESCO! Il luogo offre un torrente, boschi di querce, uliveti camoi di cereali Bio. Due casali: Cerreto e Cerreto Alto, ambedue ristrutturati con l’attuale normativa antisismica dalla proprietaria che è architetto. Un armonioso restauro curato nei minimi dettagli che nulla toglie al fascino originale: facciate in pietra, tetti in coppi antichi, capriate in legno. Gli appartamenti ricchi di ogni comfort, la genuinità dell’ottima cucina, piscina panoramica, l’accoglienza dello staff e della famiglia che ospita saranno da cornice alla bellezza del luogo.

OFFERTA MERAVIGLIOSA INCONTAMINATA UMBRIA

Immersi in una natura incontaminata, l’agriturismo è nel terzo comune in Italia con la più bassa densità di popolazione, situato alle pendici del Monte Peglia che dal 27 Luglio 2018 è riconosciuto ufficialmente Riserva Mondiale della BIOSFERA MAB UNESCO.

Meravigliosi panorami, l’aria e la natura predominante, l’arte, la storia e tanti Santi… nel cuore della mistica Umbria.

Gli ospiti saranno accolti in un Casale del 1600 completamente ristrutturato. Avranno il loro appartamento, dove sarà servita la colazione la mattina all’ora preferita (conferma ed orario la sera prima).

Per un minimo di una settimana, in pernottamento e colazione, il costo sarà di 70 euro a coppia a notte. I bambini da 3 a 12 anni pagano 20 euro a notte.

Si può prenotare la cena con i piatti della tradizione Umbra, con prodotti dell’orto biologico, dell’allevamento di avicoli ed ovini. tutto condito dall’olio Evo Extravergine d’oliva Bio di produzione propria. Per una cena è previsto un supplemento di 25 euro (bevande incluse) per gli adulti e la metà per i bambini da 3 a 12 anni…. anche la cena sarà portata in appartamento.

Agriturismo La Foresteria di San Leo (Basilicata)

c/da San Leo, 3, Trivigno 85018 Trivigno (Potenza)

Nel cuore della Basilicata, con una splendida vista sulle Piccole Dolomiti Lucane, in un territorio ricco di storia, archeologia e natura incontaminata, La Foresteria di San Leo nasce dal restauro di un eremo benedettino e al suo interno conserva i resti del monastero di San Leone (1300 d.C.), In un territorio ricco di storia, archeologia e natura incontaminata.

OFFERTA BASILICATA RELAX IN SICUREZZA

Tutti i SOGGIORNI SETTIMANALI in luglio, agosto e settembre saranno SCONTATI DEL 10%!

Gli ospiti verranno alloggiati in appartamenti dotati di qualsiasi comfort, in cui lasciarsi cullare dal silenzio e dai colori della Basilicata. A loro disposizione avranno anche una piscina panoramica e tanto, tanto spazio. Gli appartamenti e i luoghi comuni sono disinfettati regolarmente secondo le linee guida.

Dalla Foresteria è possibile raggiungere agevolmente luoghi di grande interesse paesaggistico, culturale e archeologico, come i piccoli borghi dei dintorni. È anche possibile vivere l’emozione del Volo dell’Angelo (Trivigno 4km, Castelmezzano 16 km, Matera 80km….)

