Elettra Lamborghini, l’annuncio: “Mi devo operare, non lo sa nessuno”

Elettra Lamborghini e le curiosità sulla sua vita privata: la rivelazione della cantante, bella e simpatica ereditiera. Ecco tutta la verità sull’operazione

Novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Elettra Lamborghini. La cantante, bella ereditiera nipote del fondatore della celebre casa automobilistica, ha svelato su Instagram: “Mi dovrei operare però ho detto no”. Attraverso le Stories ha svelato il suo problema: “Ragazzi questo è il mio più grande segreto, quando mastico faccio rumore, io ho provato a toglierlo ma non c’è maniera. Sentite qua”. E così ha iniziato a muovere la mandibola: “tac, tac,tac“, con un rumore cupo a fare da sottofondo.

Elettra Lamborghini, la curiosità

La stessa cantante protagonista all’ultima edizione di Sanremo ha rivelato: “È terribile e molesto, sembra dolorosissimo ma io non sento nulla fortunatamente. Stavo bevendo del latte di soia con delle palline dentro e non pensavo facesse questo rumore”.

Infine, ha concluso così: “Ho fatto tirar via tutti i denti del giudizio, ma niente. Ho provato anche altre robe che adesso non ricordo più. Dovrei operarmi alla mandibola, ma non c’è la carezza che vada via quindi ho detto ‘no grazie’. In pratica sono una ruminante”.