Elettra Lamborghini, appello ai fan: “Ho bisogno del vostro aiuto”

Elettra Lamborghini ha chiesto un aiuto ai propri fan su Instagram, cosa è successo alla “Regina del Twerking? Scopriamolo insieme.

La partecipazione al Festival di Sanremo di Elettra Lamborghini probabilmente non ha colpito i critici musicali, ma il suo pezzo ‘Musica (e il resto scompare)’ è stato apprezzato molto sia dai vecchi che dai nuovi fan della cantante. Da quando è uscito il suo primo singolo ‘Pem Pem‘, la ricca ereditiera ha conosciuto una crescita esponenziale della sua notorietà, sia sui social che sui media.

Dalla sua ha di sicuro un fisico dirompente e la capacità di creare canzoni la cui sonorità rimane in testa. I brani della Lamborghini sono orecchiabili e ideali per le serate in discoteca, nelle quali i ragazzi pensano solo a muovere il corpo seguendo un ritmo piacevole. A renderla un personaggio amato, però, è principalmente la sua simpatia: la Lamborghini è una ragazza solare e sorridente a cui piace scherzare e mettere di buon umore le persone che collaborano con lei e i suoi fan.

Elettra Lamborghini: “Ho bisogno del vostro aiuto”

Fisico da urlo, simpatia e gentilezza sono anche le armi che le hanno permesso in questi anni di conquistare una fetta importante di follower su Instagram. Oltre a postare foto da capogiro, la bella ereditiera è solita intrattenere i fan raccontando le sue giornate o semplicemente chiacchierando del più e del meno. In una delle ultime stories la cantante ha lanciato un appello ai suoi follower, spiegando di aver bisogno del loro aiuto. Cos’è successo?

Nulla di grave per fortuna, si tratta solo di problemi con le condivisioni su Instagram. Pare infatti che il suo telefono abbia smesso di funzionare come dovrebbe: “Amici, ho bisogno del vostro aiuto”, esordisce l’artista per poi aggiungere: “Non capisco cosa stia succedendo. Se metto il pop-up delle domande, non riesco a leggerle, mentre poco fa ho pubblicato un video ma lo vedevo solo io e ho dovuto cancellarlo. Oggi ho messo una foto e la gente non può commentare”. Quindi conclude con una nota ironica: “Perché becco sempre telefoni di me**a?”.