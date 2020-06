Avverte la scuola che prenderà il figlio in ritardo, mamma muore poco dopo

Avverte la scuola che prenderà il figlio in ritardo, mamma muore poco...

Una mamma è morta in un tragico incidente stradale mentre andava a prendere il figlio a scuola: poco prima aveva chiamato per avvisare del ritardo.

Emma Feagan, 39enne mamma di due bambini e insegnante di Hoveringham (Inghilterra), è morta mentre si dirigeva alla scuola del figlio. La tragica sorte di questa donna viene raccontata dal ‘Sun‘ e risale all’inizio dell’anno scolastico. Era infatti il 27 settembre quando la donna chiama l’istituto per avvertire che avrebbe ritardato. Lo staff della scuola ha quindi atteso la mamma in compagnia del figlio, ma Emma a scuola non è mai arrivata.

Leggi anche ->Dramma della gelosia, giovane mamma pugnala fidanzata dell’ex

Insegnante molto stimata e donna sempre gentile e solare, Emma non avrebbe mai mancato all’appuntamento di prendere il figlio a scuola. La circostanza, dunque, era molto strana sia per il figlio che per gli insegnanti. Il timore che le fosse capitato qualcosa di terribile è stato confermato qualche ora dopo, quando la sua auto è stata trovata fuori strada, nel mezzo di un corso d’acqua.

Leggi anche ->Tragedia a Lecce, incidente: morta sul colpo una ragazza di 15 anni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mamma muore in un incidente: ancora poco chiara la dinamica

A trovare l’auto della donna sono stati due braccianti agricoli che si trovavano a passare per strada. Quello lato passeggero ha notato dei detriti sul manto stradale e quando si sono avvicinati al luogo del sinistro ha visto la macchina della donna ribaltata all’interno del corso d’acqua. L’uomo ha avvisato subito i soccorsi, ma quando questi sono giunti era ormai troppo tardi: Emma era già morta.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente ci sono ancora dei dubbi. Si pensa che la mamma possa aver perso il controllo del veicolo a causa della fretta e del maltempo: quel giorno infatti c’era una pioggia battente ed il manto era scivoloso.