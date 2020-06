Dramma della gelosia, giovane mamma pugnala fidanzata dell’ex

Una giovane mamma ha pugnalato la nuova fidanzata del suo ex compagno con una tale forza che il coltello le è passato attraverso la coscia, in un impeto di rabbia gelosa.

Imogen Hughes ha detto alla polizia che avrebbe “fottutamente ucciso” Liberty Hanley, dopo averla accoltellata mentre era seduta a mangiare cibo da asporto. La Mold Crown Court ha sentito che Hughes aveva precedentemente strappato i capelli della vittima in un attacco furioso in un locale notturno, prima di essere buttata fuori dai portieri. Così è andata a casa a prendere un coltello da cucina, per poi attaccarla nel parcheggio di St Giles a Wrexham. Il giudice Rhys Rowlands ha condannato Hughes a 10 mesi di carcere, ma le ha detto che il periodo di detenzione “sarebbe stato molto più lungo se non fosse stata la madre di un bambino piccolo”. Hughes ha un figlio di due anni con il signor Jones, compagno attuale della vittima. Ha ammesso di essersi armata e di aver pugnalato alla gamba Liberty Hanley nelle prime ore del 6 ottobre dello scorso anno, dopo averla aggredita all’interno di un night club.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Michael Jackson, la nipote Yasmine pugnalata sette volte in attacco razzista

Giovane mamma pugnala una ragazza, ecco cosa è successo

Il procuratore David Mainstone ha raccontato che Hughes era fuori a bere con degli amici nella città del Galles del nord, quando si è trovata faccia a faccia con la coppia. Il signor Maidstone ha detto: “La stava intimidendo e poi l’ha aggredita afferrandola e strappandole i capelli”. Verso le 4.30 del mattino, la signorina Hanley, il signor Jones e il suo amico hanno comprato del cibo e sono tornati all’auto del signor Jones per mangiare prima di tornare a casa a piedi. Ma quando Hughes ha scoperto la coppia insieme, dopo essere tornata con un coltello, ha tagliato una gomma dell’auto del signor Jones con la lama, prima di afferrare la signorina Hanley fuori dal veicolo e pugnalarla alla coscia, appena sopra il ginocchio. Il signor Maidstone ha detto che il coltello è penetrato attraverso la gamba con una tale forza, che è uscito dall’altro lato. Jones è sceso dall’auto e ha trattenuto Hughes fino all’arrivo della polizia, e la signorina Hanley è stata portata in ospedale. Sulla strada per la stazione di polizia, Hughes ha detto agli agenti: “La ucciderò, cazzo.”

Potrebbe interessarti leggere anche –> 21enne colpito da ictus mentre si allena: “Era in formissima”

La signorina Hanley è stata portata in ospedale, dove ha ricevuto cinque punti di sutura. Il tribunale ha detto che l’aggressione ha avuto un “profondo effetto” sulla signorina Hanley, che da allora è diventata “nervosa”, è preoccupata per la sua sicurezza personale ed è sofferente per la cicatrice rimasta sulla sua gamba.

L’avvocato della Hughes, Duncan Bould, ha accettato il reato ma ha chiesto la sospensione della pena per il bene del suo giovane figlio, di cui si prende cura da sola, descrivendo Hughes come “educata e tranquilla, con un futuro brillante”. Ha detto che non aveva mai avuto problemi con la polizia prima d’ora, e che è rimasta fuori dai guai dopo l’incidente di sette mesi fa. Il giudice Rowlands ha considerato il reato “troppo grave” per la sospensione della pena, ma ha detto che avrebbe tenuto conto delle circostanze attenuanti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!