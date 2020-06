Silvia Provvedi, nasce Nicole: la prima figlia de Le Donatella

E’ nata la prima figlia di Silvia Provvedi, la performer del duo musicale Le Donatella. Fiocco rosa per lei e per il suo compagno Giorgio.

Arriva il fiocco rosa per Silvia Provvedi del duo Le Donatella. Il 18 giugno 2020 è nata la prima figlia della performer diventata popolare insieme alla gemella Giulia, grazie alla loro partecipazione ad X Factor. L’annuncio arriva su Instagram sull’account condiviso dalle sorelle. Uno scatto in bianco e nero mostra la manina della neonata che stringe il dito della madre.

Leggi anche -> Silvia Provvedi ha partorito: è nata Nicole | VIDEO

Per Silvia Provvedi questo è stato “il giorno più bello della sua vita“, quello in cui ha dato alla luce la sua prima figlia, chiamata Nicole, come ha anticipato qualche settimana fa la neo mamma in un’intervista concessa a Chi. La piccola Nicole è nata grazie all’amore tra Silvia e l’imprenditore Giorgio. Silvia ha 27 anni e lui ne ha 39 e si sono conosciuti a Ibiza, dove vive il fratello de Le Donatella. Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la storia tra Silvia e Malefix, come lo chiama lei, è decollata. La coppia adesso si dice pronta per il matrimonio, anche se a causa dell’emergenza Coronavirus, non hanno ancora stabilito una data. Le nozze si terranno a Modena, dove la Provvedi è nata e crescita. Come testimone di nozze avrà sua sorella Giulia, presente anche all’ospedale al momento del parto.

Leggi anche -> Silvia Provvedi incinta: quando partorisce la Donatella | FOTO

Giulia Provvedi è in crisi con il portiere dell’Atalanta

Mentre Silvia Provvedi è appena diventata mamma e si sposerà a breve, la situazione sentimentale di sua sorella Giulia è ben diversa. Sta nuovamente vivendo un periodo di crisi con il suo fidanzato storico, il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Si specula che i due si siano proprio lasciati, ma i diretti interessati si sono trincerati dietro il silenzio stampa e non hanno rilasciato commenti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!