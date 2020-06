Silvia Provvedi incinta: quando partorisce la Donatella – FOTO

Le ultime notizie su Silvia Provvedi incinta: quando partorisce la Donatella, manca poco al lieto evento, a febbraio l’annuncio della gravidanza.

Manca pochissimo al parto di Silvia Provvedi, la più nota delle Donatella, soprattutto per il suo passato legato alla relazione con Fabrizio Corona. A febbraio, la giovane aveva annunciato di aspettare un figlio dal suo fidanzato Giorgio De Stefano.

In un’intervista al settimanale ‘Chi’ aveva spiegato: “A giugno diventerò mamma, per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore”.

Quando partorisce Silvia Provvedi: le ultime notizie

In queste settimane, peraltro, sul seguitissimo profilo Instagram delle due cantanti, le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, sono stati molti gli aggiornamenti sulla gravidanza. Appena qualche ora fa, hanno pubblicato una foto in cui si vede Giulia che poggia l’orecchio sul pancione di Silvia.

Il post è legato a un servizio sulle Donatella in uscita sul settimanale ‘Oggi’. Giulia Provvedi prende a prestito le parole di una canzone di Gianni Celeste e manda un messaggio alla gemella: “Andrei a piedi nudi sulla luna, per prendere con le mie mani la stella piu lucente e bella, solo per poterla regalare a te, e dire quanto sia importante tu per me”.