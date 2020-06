Chiara Ferragni, giorno speciale per la sorella Francesca: l’annuncio social

Chiara Ferragni è stata presa in queste ore dai festeggiamenti per la laurea della sorella Francesca, e ovviamente non ha mancato di farlo sapere ai suoi followers…

Grandi festeggiamenti in casa Ferragni per la laurea di Francesca, sorella della più nota Chiara. La modella, imprenditrice e influencer, nonché moglie di Fedez, ha raccontato l’importante traguardo raggiunto immortalando tutto sul suo profilo Instagram, per la gioia dei suoi curiosissimi fan e followers.

L’importante traguardo raggiunto dalla sorella di Chiara Ferragni

Complice l’emergenza Coronavirus, anche Francesca Ferragni – come migliaia di studenti in tutta Italia – ha dovuto discutere la sua tesi online. Ma è andato tutto nel migliore dei modi: poche ore fa si è laureata a pieni voti alla Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. “Riabilitazioni impiantare full arch: nuovi protocolli clinici con approccio full digital” è il titolo del lavoro accademico della dottoressa.

Va da sé che Chiara Ferragni ha voluto affiancare la sorella, cui è legatissima, in questa importante giornata, pubblicato una serie di emozionanti foto e video sul suo profilo Instagram, con il consueto profluvio di like, commenti e condivisioni da parte dei suoi oltre 20 milioni di followers.

