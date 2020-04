Chiara Ferragni, il post di Pasqua lascia tutti interdetti: “Dettagli inquietanti”

Non poteva mancare il post su Instagram di Chiara Ferragni in quest’assolata Pasqua 2020. L’influencer si è mostrata in bikini, ma a far discutere è tutt’altro…

Chiara Ferragni si è aggiunta al coro degli italiani che hanno dato sfogo alla loro stanchezza e frustrazione dopo così tanti giorni di quarantena, soprattutto a Pasqua e Pasquetta, quest’anno più assolate che mai. L’influencer lo ha rimarcato nei suoi post su Instagram (anche se lei, da privilegiata qual è, può consolarsi prendendo il sole in giardino). Ma l’attenzione dei commentatori si è concentrato su ben altro.

Quei misteriosi particolari nelle foto di Chiara Ferragni

Un quadro raffigurante la Gioconda e un cartonato della stessa Ferragni; sono questi i dettagli vagamente trash che hanno lasciato i fan della Nostra interdetti. In una foto scattata da casa Ferragni-Fedez, infatti, si nota un grande dipinto alle spalle di Chiara, un adattamento molto particolare e personalizzato della Gioconda di Leonardo da Vinci, che tiene in braccio il piccolo Leone, figlio dell’influencer e di Fedez.

Nell’altro scatto, invece, l’attenzione dei follower va tutta su un cartonato a grandezza naturale di Chiara Ferragni. “Tra la Gioconda che tiene in braccio Leone e il tuo cartonato, non si sa quale sia la cosa più inquietante”, scrive un utente, accodandosi ai commenti critici di tanti altri come lui. Intanto, come sempre, l’effetto visibilità è assicurato.

EDS