Chiara Ferragni, una delle sorelle le ruba la scena: “E’ la più bella”

Chiara Ferragni ha postato una foto in costume con le sorelle e gli utenti social non hanno potuto fare a meno di notare la bellezza di Francesca.

Dopo il Natale passato sulle nevi insieme al marito ed al figlio, Chiara Ferragni si è trasferita con tutta la famiglia a Dubai per i primi giorni dell’anno. In queste ore sono state pubblicate decine di foto dalla camera d’albergo, dalla spa e dalla spiaggia della splendida località turistica. Tra queste ad attirare l’attenzione è lo scatto in riva al mare delle sorelle Ferragni.

Chiara Ferragni la foto con le sorelle le toglie l’attenzione dei social

Visualizza questo post su Instagram Ferragni sisters in Dubai 💞 @fraferragni @valentinaferragni Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 2 Gen 2020 alle ore 11:27 PST

Lo scatto in questione è semplicissimo le tre sorelle Ferragni sono in costume ed in possa in mezzo alla spiaggia. Chiara si trova in mezzo a Valentina (a sinistra) e Francesca (a destra) e tutte sorridono. Una bella foto familiare come tante che possono essere trovate sui profili di qualsiasi altra persona. A fare notizia, dunque, non è un dettaglio piccante, né il fatto che ci sia l’influncer più famosa d’Italia.

A catturare l’attenzione degli utenti social, infatti, è la sorella bruna di Chiara: Francesca. Alcuni utenti, infatti, ne apprezzano sia il fisico asciutto che i lineamenti del viso. Sotto il post è possibile leggere commenti come “Guardala…”, oppure “Francesca è la più bella”. Insomma la sorella dentista ha rubato la scena alla nota influencer, chissà se dopo questa valanga di complimenti non pensi ad intraprendere una carriera sullo stile di Chiara.